У понеділок, 22 квітня, рух вантажівок у пунктах пропуску на українсько-польському кордоні відновлений.
Про це повідомив кореспонденту Укрінформу речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.
«Рух відновлено близько 4 ранку», - зазначив він.
Як повідомлялося, 21 квітня ввечері стався збій системи митної служби Польщі. У зв'язку з цим оформлення транспорту, що переміщує вантаж до Польщі, в митному відношенні не здійснювалось.
Ритмічний пропуск ваговозів планували відновити о 08:00 22 квітня.
Джерело: Укрінформ