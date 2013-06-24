Понад два з половиною роки повномасштабної війни росія систематично та цілеспрямовано бомбардує цивільну інфраструктуру України, у тому числі й заклади охорони здоров’я. Зокрема, рф руйнує лікарні, поліклініки, амбулаторії, пологові тощо. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Станом на початок грудня 2024 року ворог пошкодив 1878 та зруйнував вщент ще 289 об’єктів медзакладів. Найбільших втрат зазнали лікарні на Харківщині, Донеччині, Миколаївщині, Київщині, Чернігівщині, Дніпропетровщині, Херсонщині та Запоріжжі. Отримати вичерпну інформацію щодо ступеня руйнування медзакладів на тимчасово окупованих територіях наразі неможливо. Крім того, від початку війни росія пошкодила 235 автівок екстреної медичної допомоги, знищила 264 та захопила 125 автівок «екстренки».

Однак, попри тривалу повномасштабну війну в Україні, вже вдалося повністю відновити 565 та частково відновити 370 обʼєктів українських медзакладів. Найбільше обʼєктів відновлено в Миколаївській, Дніпропетровській, Київській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях. Насамперед мова про медзаклади на звільнених від окупації територіях, а також ті, що зазнали невеликих ушкоджень, зокрема вибиття вікон, знищення покрівлі, пошкодження фасаду тощо.

МОЗ разом із партнерами продовжує працювати над відновленням медичної інфраструктури — щоб забезпечувати українців якісними та доступними медпослугами. Завдяки відбудові та реконструкції медзакладів медики продовжують надавати медичні послуги, а пацієнти отримують безперешкодний доступ до необхідної меддопомоги. Роботи з відновлення триватимуть й надалі.