Для донорів Сумського машинобудівного науково-виробничого об’єднання 2016-й завершився черговою здачею крові, яка стала 24 протягом року. Так підприємство, відоме на всю Україну донорськими традиціями, ствердило репутацію колективу, який, попри негаразди і проблеми, завжди подає руку допомоги тим, хто її потребує.
Як розповіла голова місцевої організації Товариства Червоного Хреста України Раїса Волжина, нині кров та її компоненти постійно здає майже тисяча працівників. На підприємстві 218 почесних і 9 заслужених донорів — таких показників немає в жодному промисловому чи аграрному колективі України. І це попри те, що щороку на заслужений відпочинок виходять десятки донорів. Такі показники — результат відповідального ставлення до життя й здоров’я як власного, так і земляків. Підприємство має власний банк крові, з якого заводчани за потреби безкоштовно отримують препарати. Протягом 2016-го ним скористалися 127 членів колективу.
Окрім надання загальнодержавних пільг, передбачених Законом України «Про донорство та компоненти крові», в об’єднанні підтримують активістів-благодійників додатковими відхідними, матеріальною допомогою на харчування. А завдяки міській владі Сум вони мають 25-відсоткову знижку на оплату комунальних послуг, за використаний природний газ, електроенергію, пільги на проїзд у громадському транспорті. У 2017-му почесні донори із Сум уперше отримають матеріальну допомогу на оздоровлення обсягом 500 гривень. Це перший такий досвід в Україні.
За словами почесного донора зварювальника Олега Ігнатенка, кров він почав здавати з 1982 року, коли у близьких захворіла дитина. Згодом звернулися знайомі, друзі, сусіди. А з часом почав допомагати і зовсім незнайомим людям. За більш як три десятиліття робітник здавав кров понад 120(!) разів. А лаборант хімічного аналізу Ольга Сташевська вперше прийшла у донорський центр 18-річною. Перерва була під час декретної відпустки, після якої почала щороку здавати кров. І робить це й досі, допомагаючи людям та отримуючи моральне задоволення.