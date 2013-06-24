8 грудня, під час робочого візиту до Бухаресту, Румунія, Віце-премʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина зустрілася з Міністром закордонних справ Румунії Лумініцею Одобеску. За результатами консультацій відбулася спільна прес-конференція. Про це повідомляє Урядовий портал.

Учасниці зустрічі обговорили відкриття переговорів про вступ до ЄС з Україною та Молдовою на черговому засіданні Європейської Ради, зважаючи на беззаперечний результат реформаторських зусиль обох країн.

Віце-прем'єр-міністр Ольга Стефанішина поінформувала колегу, що того ж дня Верховна Рада України розглянула та ухвалила в цілому три законопроекти, визначені Європейською Комісією як необхідні додаткові кроки, серед них: внесення змін до деяких законів України щодо врахування експертної оцінки Ради Європи та її органів щодо прав національних меншин (спільнот) в окремих сферах.

«Маємо максимальну згуртованість та швидко впроваджуємо необхідні реформи у питаннях, які стосуються членства України в ЄС. Так після публікації звіту Єврокомісії, ми без зволікань розробила всі необхідні рішення. Ухвалені зміни до секторального законодавства у частині захисту прав осіб, які належать до національних меншин, є результатом широкого інклюзивного діалогу і відповідає міжнародним стандартам. Таким чином ми забезпечуємо необхідну правову визначеність та гарантію реалізації на практиці прав, закріплених у рамковому законодавстві», - наголосила Віце-прем'єр-міністр.

Вона зазначила, що положення законопроекту враховують думку представників різних національних спільнот України та адаптований досвід і практику інших європейських держав, передусім Румунії та Угорщини.

Міністр Румунії високо оцінила кроки України у сфері реформ, зокрема у боротьбі з корупцією, встановлення верховенства права у час повномасштабної війни. Вона привітала ухвалення законодавчих змін у частині захисту прав національних меншин та зазначила, що «ухвалений закон є позитивним кроком вперед». Лумініца Одобеску наголосила, що Румунія залишатиметься конструктивним партнером України у цьому питанні.

Учасниці зустрічі детально проговорили порядок денний засідання лідерів 27-ми країн-членів ЄС наступного тижня. Лумініца Одобеску підтвердила повну підтримку Румунії відкриття переговорів про вступ до ЄС з Україною та Республікою Молдова. Під час спільної пресконференції, Міністр підкреслила, що Румунія продовжить докладати зусиль для досягнення відповідного рішення на Європейській Раді 14-15 грудня.

«Європейська інтеграція є драйвером глибоких трансформацій в Україні. Ми воюємо за своє виживання, даючи відсіч повномасштабній агресії росії, але водночас ми розвиваємося та нарощувати зусилля, щоб приєднатися до ЄС. Маємо чітке розуміння з нашими партнерами у Бухаресті, що результатом зустрічі Європейської Ради мають бути рішучі кроки для реального розширення та майбутнього Європи. І рух України до членства в ЄС є невіддільною частиною цього», - зазначила Ольга Стефанішина.

Міністр закордонних справ Румунії висловилася за послідовну підтримку України як на двосторонньому рівні, так і щодо вступу до ЄС. Сторони домовилися працювати разом для посилення двосторонніх відносин до стратегічного рівня.