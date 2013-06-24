Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець взяв участь у молодіжному форумі «Вільні мріяти», який відкрили Президент України Володимир Зеленський, Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль й Голова Верховна Рада України Руслан Стефанчук. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

“Молодь – рушій прогресу у сфері захисту довкілля. Молодь легко переймає та запроваджує сучасні природоохоронні практики, зокрема цифрові. Вона активно користується застосунком для фіксації збитків довкіллю “ЕкоЗагроза”. Молодь створює соціально відповідальні бізнес-проекти та проактивні громадські організації екологічного спрямування”, - зазначив Руслан Стрілець.

На полях форуму Міністр поспілкувався з представниками активної молоді. Зокрема, говорили про довкіллєві виклики після підриву Каховської ГЕС. Торкнулися питання розвитку природно-заповідного фонду. У 2023 році прибутки об’єктів ПЗФ зросли у 7 разів, а в 2024 маємо ще більший прогрес. За перше півріччя цього року надходження вже становлять 12,4 млн грн – на 10% більше від аналогічного показника минулого року. Міністр також розповів молоді про перлину українського природно-заповідного фонду – Межигір’я, яке віднедавна працює на державу і сплачує податки в державний бюджет. За 3 тижні роботи – понад 20 тисяч відвідувачів. Все це стало можливим завдяки реформі, яка має чіткий орієнтир на молодь за допомогою цифровізації рекреаційних послуг.

Домовилися продовжити діалог щодо створення молодіжної ради при Міндовкілля. У 2023 році Україна підписала міжурядову Декларацію про дітей, молодь та кліматичні дії. Вже маємо підтримку з боку UNICEF Ukraine. Нещодавно з головою фонду в Україні Муніром Мамедзаде домовилися про об’єднання наших зусиль для посилення ролі молоді у кліматичних діях. Освітні програми та інтеграція молоді в державотворчі процеси – пріоритети державної політики для молоді, озвучені Президентом України. Наша співпраця в межах Декларації прокладе шляхи до посилення екологічної просвіти та участі молодіжних рад у захисті довкілля.

“Ключові напрямки, які ми розвиваємо сьогодні, в майбутньому ляжуть на плечі молоді. Йдеться і про роботу з довкіллєвими наслідками війни, і про подальшу реалізацію зеленого курсу. Зараз у фокусі – щоб українська молодь отримала у спадок оновлену повоєнну Україну разом з сучасним європейським законодавством. Дякую представникам молоді за продуктивний діалог. Впевнений, що з вами майбутнє захисту довкілля України в надійних руках”, - наголосив Руслан Стрілець.