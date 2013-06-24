Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець провів зустріч з Послом Азербайджанської Республіки Сеймуром Мардалієвим. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

За словами Руслана Стрільця, підтримка Азербайджану є вкрай важливою. Цьогоріч ця країна приймає головну подію світової кліматичної адженди – Конференцію ООН зі зміни клімату СОР29. Найближчим часом у Баку пройде 3-тя Міжнародна конференція з розмінування “Зменшення впливу наземних мін на навколишнє середовище”.

Під час зустрічі Руслан Стрілець та Сеймур Мардалієв зосередилися на кількох актуальних для наших держав треках:

Розмінування. Україна є однією з найзамінованіших країн світу, тож ми зацікавлені у співпраці з Азербайджаном у цьому напрямку.

Підписання Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України та Міністерством екології та природних ресурсів Азербайджанської Республіки. Сподіваємося, вже найближчим часом дійдемо згоди щодо цього напрямку.

СОР29. Україна готує ініціативу щодо розроблення механізму компенсації шкоди довкіллю України та клімату внаслідок війн чи інших збройних конфліктів.

Співпраця щодо міжнародних угод та конвенцій. Для України є корисним досвід Азербайджану у залученні моніторингових місій з боку конвенцій для отримання повної картини екологічного стану об’єктів та видів флори і фауни, що знаходяться під їх охороною.

«Дякую Сеймуру Мардалієву за плідну зустріч. Дякую Азербайджанській Республіці за підтримку народу України. Впевнений, що поглибимо співпрацю і у довкіллєвих проектах», - зазначив Руслан Стрілець.