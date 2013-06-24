Збитки довкіллю України внаслідок російської війни – безпрецедентні та глобальні. На цьому наголосив Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець під час виступу перед депутатами екологічного комітету Європарламенту у Брюсселі. Про це повідомляє Урядовий портал.

Йшлося про екологічну безпеку України і світу. У стінах одного з найвпливовіших законодавчих органів, порушувалися питання поновлення поваги до міжнародного права, досягнення справедливості та притягнення винних до відповідальності.

«В Україні ми вже зафіксували понад 2900 фактів шкоди довкіллю. Вона оцінюється у 56,7 млрд євро. Розпочавши цю війну, росія запустила непоправні процеси»,– зазначив Руслан Стрілець.

За його словами, наслідки відчують на собі люди в усьому світі:

збройна агресія рф спричинила 150 млн додаткових викидів парникових газів. Кожен день війни збільшує цей показник;

третина української землі замінована. 174 тис. кв. км – не просто цифра, це територія, потенційне забруднення якої завдає шкоди екосистемам;

з лютого 2022-го росія запустила по Україні понад 10 тисяч ракет та ударних дронів. Вони вибухнули в Україні, але хімічні речовини рознесло на тисячі кілометрів. Від цього страждають і інші країни;

бойові дії сьогодні відбуваються на території близько 30 тис. кв. км українського лісу. Лісові пожежі спричиняють подвійний удар по кліматичній системі – ми стикаємось з втратою потенціалу поглинання лісами СО2;

забруднено українські водойми. Через це є ризик поглиблення продовольчої кризи.

«Нові виклики вимагають рішучих дій та рішень. Таке рішення вже є – це Формула миру Президента України Володимира Зеленського. Ця глобальна ініціатива з 10 пунктів про сталий, всеосяжний та тривалий мир, а також про запобігання повторенню злочинів та терактів – будь-коли, на будь-якому континенті та незалежно від того, хто вирішить стати агресором», – наголосив Міністр.

Руслан Стрілець відзначив, лише об’єднавши зусилля можна відновити справедливість.

«Під час Міжнародного форуму United for Justice, United for Nature у жовтні ми презентували проект Довкіллєвої Декларації. Ця ініціатива відображена у Глобальній платформі, яку анонсував Володимир Зеленський під час СОР27. Ми вже почали міжнародні консультації щодо приєднання країн до документа та запрошуємо міжнародних партнерів підтримати Україну, а отже разом подбати про світову безпеку», – наголосив Міністр.