Міністр оборони Рустем Умєров обговорив десятий пункт Формули миру Президента України Володимира Зеленського — щодо фіксації завершення війни — разом з десятками іноземних послів. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Зібралися в дуже символічному місці. Нашому аеропорту Бориспіль. Безпека та сталий мир в Україні та Європі будуть відновлені тоді, коли росія буде розбита на полі бою. Сьогодні тільки українські воїни можуть це зробити», — наголосив Рустем Умєров.

Міністр оборони подякував міжнародним партнерам за допомогу, яку вони надають з початку повномасштабного вторгнення.

Також наголосив під час зустрічі, що поразка росії на полі бою — це лише перший крок на шляху до сталого миру.

Для цього в України з міжнародними партнерами попереду три важливі завдання:

1. Притягнути агресорів до відповідальності за їхні злочини.

2. Забезпечити компенсацію за всю шкоду, від аеропортів до елеваторів і зруйнованих шкіл і будинків.

3. Спільно з партнерами виробити таку систему міжнародної безпеки, яка не дозволить тиранам і терористам уникнути покарання за агресію.

«Це завдання, над напрацюванням яких ми працюємо в рамках робочої групи Пункту #10 Формули миру Президента», - зазначив Рустем Умєров.