Площа пустелі Сахара з 1920 року збільшилася приблизно на 10% – нова територія вдвічі більша Японії. Наукову роботу про зростання пустелі опубліковано в журналі Journal of Climate, коротко про неї розповідає сайт Мерілендського університету.
Зазвичай пустелею називають територію, на якій випадає менше 100 міліметрів опадів на рік або менше. Залежно від сезону площа Сахари нестабільна: сухою зимою вона більша, а вологим літом – її площа менша.
У новій роботі дослідники проаналізували дані про опади, зареєстровані у всій Африці з 1920 по 2013 рік. З'ясувалося, що без урахування сезонних коливань Сахара збільшилася як мінімум на 10 %, тобто на 847 000 квадратних кілометрів.
Для порівняння: площа Японії становить 377 944 квадратних кілометрів. Це означає, що площа, яку «з'їлa» пустеля, вдвічі більша, ніж площа цієї острівної країни.
Зазвичай пустелі в субтропіках утворюються через осередки Хедлі – явища, при якому повітря піднімається на екваторі і опускається в субтропіках. Вчені вважають, що це явище посилюється через зміни клімату, тому субтропічні пустелі можуть просуватися на північ.
Однак поширення Сахари на південь передбачає, що на неї вплинула також північноатлантична осциляція – коливання температур морської поверхні на півночі Атлантичного океану.
На думку дослідників, природні причини – тихоокеанська декадна осциляція і північноатлантична осциляція – стали причиною приблизно двох третин розширення пустелі. Одну третю, що залишилася вчені називають результатом діяльності людини.