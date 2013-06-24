Глобальна продовольча безпека та подолання голоду мають бути пріоритетами для світу, а функціонування глобальної продовольчої системи - захищеним від впливів криз та конфліктів. Про це заявила Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економіки України Юлія Свириденко під час свого виступу на саміті дипломатичних та безпекових радників лідерів держав та політичних директорів МЗС, присвяченому реалізації Формули миру, запропонованої Президентом України Володимиром Зеленським, передає Урядовий портал.

Зустріч на Мальті – вже третя у такому форматі. Цього разу обговорити практичні аспекти реалізації української Формули миру зібралися представники понад 60 країн та міжнародних організацій. Це на третину більше, аніж на саміті Саудівській Аравії у серпні та більш ніж вчетверо – ніж на зустрічі у Данії в червні цього року. Надзвичайно важливим стало вагоме представництво на зустрічі в Мальті країн Глобального Півдня.

Під час саміту були представлені конкретні плани реалізації, напрацьовані робочими групами, до яких увійшли представники посольств різних країн та експерти за п’ятьма напрямками: ядерна, енергетична, продовольча безпека, гуманітарний напрямок та відновлення територіальної цілісності України і світового порядку.

Під час виступу на саміті Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економіки України акцентувала увагу на питаннях глобальної продовольчої безпеки. Як зазначила Юлія Свириденко, агресія росії проти України вкрай негативно вплинула на доступність продовольства в світі. З початку широкомасштабного вторгнення кількість людей, які страждають від нестачі їжі, зросла з 221 до 324 мільйонів. Навіть держави, які не імпортують українське продовольство, відчувають вплив російської агресії – через зменшення продовольства на ринку та підвищення цін.

Як наголосила Юлія Свириденко, попри війну, Україна продовжує виконувати свою місію із забезпечення глобальної продовольчої безпеки. «Зерновим коридором», який став проміжним рішенням, було доставлено істотний обсяг продовольства, зокрема в Африку та Азію. А завдяки ініціативі «Grain from Ukraine» понад 170 тис. тонн зерна з українських портів було відправлено до Сомалі, Ефіопії, Кенії та Ємену. Навіть сьогодні, коли зернова угода припинена, а росія безперервно атакує українські порти, Україна, завдяки новому коридору, відправила в країни, що потребують продовольства, 700 тисяч тонн зерна. Відтак, підкреслила Перший віцепрем’єр-міністр України – Міністр економіки, вільне та безпечне судноплавство в Чорному та Азовському морях є критичною точкою забезпечення продовольчої безпеки.

За словами Юлії Свириденко, наразі є спільне розуміння мети, якої потрібно досягнути в рамках реалізації пункту Формули миру щодо продовольчої безпеки. Зокрема, це забезпечення умов для безперебійного, безпечного та доступного постачання продовольства з України, збільшення обсягів постачання продуктів харчування найбільш незахищеним споживачам у всьому світі тощо.

«Результати, яких ми хочемо досягти - судноплавство в Чорному морі має стати безпечним і забезпеченим відповідним захистом, морські шляхи - розмінованими. Загальна транспортна спроможність України та сусідніх країн має відображати обсяг сільськогосподарських товарів, що транспортуються з України та регіону до держав-нетто-імпортерів. Країни-нетто-імпортери повинні мати доступ до продуктів харчування через систему довгострокових контрактів і регіональних хабів, а витрати на транспортування та страхування мають бути ефективними та не створювати тиску на світові ціни. Можливості забезпечувати продовольчу допомогу найбільш незахищеним споживачам мають збільшитися, кількість людей, які страждають від голоду – зменшитися до довоєнного рівня. Нарешті, правила забезпечення продовольчої безпеки мають бути відображені в міжнародно-правових документах», - зазначила Юлія Свириденко.

За словами Першого віце-прем’єр-міністра України – Міністр економіки, основні напрямки роботи для досягнення цілей наступні:

Створення міжнародних гарантій безпеки для безперебійного постачання продовольства з Чорноморського басейну. Цей напрямок включає, зокрема, забезпечення протиракетними та протидронними боєприпасами, необхідними для захисту портової та логістичної інфраструктури в Україні, розмінування морських шляхів у Чорному морі, необхідного супроводу страхування суден і вантажів, що перевозяться в морські порти України та з них.

Запуск довгострокової програми збільшення пропускної спроможності транспортних шляхів через ЄС і в першу чергу підтримки розвитку поставок продовольства через Балтійський коридор. Йдеться про забезпечення взаємосумісності транспортних систем, збільшення пропускної здатності пунктів пропуску, спроможності морських портів Румунії, Болгарії, Греції, Хорватії, Польщі, Литви, Латвії та інших прибережних держав для безперебійного транспортування сільськогосподарських вантажів з України та регіону, подальше спрощення регулятивних процедур перетину кордону між Україною та державами-членами ЄС.

Забезпечення безпеки постачання товарів до держав-нетто-імпортерів. Має бути створена система довгострокових контрактів на постачання продуктів країнам, що потерпають від нестачі продовольства та міжнародний децентралізований резерв основних зернових.

Посилення програм продовольчої безпеки, які надають допомогу найбільш уразливим споживачам. Зокрема, необхідно збільшити поставки в рамках ініціативи «Grain from Ukraine», яка має стати моделлю для додаткових зусиль країн-експортерів щодо викорінення голоду у світі. Також потрібно посилити роль Чорноморського регіону в гуманітарній допомозі в рамках Всесвітньої продовольчої програми ООН.