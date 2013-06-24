У понеділок глава МЗС Андрій Сибіга взяв онлайн-участь у засіданні Ради міністрів закордонних справ Європейського Союзу, присвяченому третім роковинам повномасштабної російської агресії.

Андрій Сибіга зазначив, що в лютому 2022 року українці подолали страх і вистояли супроти всіх обставин і прогнозів. Він наголосив на вирішальному моменті, коли формується нова архітектура безпеки в Європі, й підкреслив, що Україна буде її фундаментальним елементом.

«Ми повинні перетворити нову геополітичну реальність на дії. І що швидше, то краще», — зауважив міністр.

Андрій Сибіга закликав європейських партнерів об’єднатися задля запобігання новій великій війні в Європі. Міністр зазначив, що Європа має консолідувати зусилля для захисту своїх принципів.

Глава МЗС укотре підкреслив, що Україна не прийме жодних ініціатив, розроблених без її участі. Він наголосив, що ми прагнемо міцних гарантій безпеки.

«За будь-якого сценарію потрібно зміцнювати нашу самодостатність. Це наша мета в Україні. І це має бути метою всієї Європи», — заявив він.

Глава МЗС окреслив конкретний перелік дій, який допоможе Європі зміцнити власну самодостатність вже зараз, — повідомляє МЗС.