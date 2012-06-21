Василь Лазаренко з Чернівців виставив на продаж саморобний автомобіль з натурального дуба, передає «Популярна Механіка».
Заради роботи над незвичайним транспортом, чоловік покинув роботу і продав два власних автомобіля. В результаті за півтора року інженер своїми руками створив гібрид, в якому поєднуються одразу дві машини, до того ж різних епох. Ліва частина конструкції — купе, права — кабріолет у стилі 1930-х років. Крім того, в авто, основою для якого послужив Opel Ascona 1981 року випуску, використана фара від покоління Audi A4 B6 і ліхтар від Mercedes-Benz E-класу покоління W210.
Творець «дволикого» автомобіля зазначає, що кузов машини не боїться вогню, тому що дерево просякнуте захисним складом.