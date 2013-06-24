Глава МЗС Андрій Сибіга вчора взяв онлайн-участь у засіданні Ради міністрів закордонних справ Європейського Союзу, де висловив вдячність європейським партнерам за їхню всебічну підтримку України. Він зокрема закликав європейських союзників об’єднати зусилля з новою адміністрацією США для посилення санкційного тиску на агресора: продовжити чинні санкційні режими та схвалити нові обмеження щодо додаткових галузей російської економіки та контрагентів.

Міністр окремо поінформував європейських партнерів про чергові звірські розстріли російськими окупантами українських військовополонених. Він наголосив, що ці російські злочини стали системними.

«Ще один важливий елемент — зміцнення України у військовій, економічній та політичній сферах, надання чітких довгострокових гарантій безпеки на шляху до членства в ЄС і НАТО», — наголосив він.

Міністр висловив глибоку вдячність європейським партнерам за всю надану нашій державі підтримку, назвавши її «історичним прикладом солідарності та єдності». Він також закликав європейських союзників продовжувати та масштабувати інвестиції в українську оборонну промисловість, повідомляє МЗС.