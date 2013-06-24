Посилити санкції проти росії,забезпечити фінансову підтримку України та дати чіткий політичний сигнал щодо вступу нашої країни до Європейського Союзу — із такими закликами Президент Володимир Зеленський звернувся до учасників засідання Європейської ради.

Глава держави наголосив, що санкції проти росії — один із найефективніших інструментів обмеження її агресії. За словами Президента, ключовими цілями 18-го пакета санкцій ЄС проти рф мають стати: російська торгівля нафтою, тіньовий танкерний флот росії, включно з капітанами й терміналами, російські банки та інші фінансові інструменти, а також ланцюги постачання, що забезпечують виробництво зброї. «Факти очевидні: щоб зменшився апетит росії до війни, мають зменшитися її нафтові прибутки. Тож, будь ласка, підтримайте подальші кроки для зниження цінової стелі на російську нафту. Авжеж, стеля 45 доларів може допомогти наблизити мир. Але для справжнього, тривалого миру — і ми поділилися цим з усіма партнерами з Європи та США, — необхідно встановити ціну 30 доларів за барель, щоб заблокувати можливість росії фінансувати свою агресію», — акцентував Володимир Зеленський.

Ще одним важливим пунктом у протидії російській агресії Президент назвав передбачуваність підтримки України від держав-партнерів. Оборона від російського нападу має бути стабільною та надійною. «Це означає продовження замороження російських активів і подальше використання цих заморожених активів для фінансування потреб України», — додав глава держави.

Президент також висловив сподівання на те, що Україна стане повноцінною частиною програми SAFE (Security Action for Europe) Європейського Союзу. «Саме ми володіємо найактуальнішими знаннями, перевіреними на полі бою, про те, яка зброя найефективніша. Україна має брати участь у спільних закупівлях оборонної продукції як від виробників ЄС, так і від українських», — зазначив Володимир Зеленський.

Окрему увагу він приділив процесу євроінтеграції України. Президент наголосив, що наша держава виконує всі свої зобов’язання щодо вступу в ЄС, і закликав підтримати відкриття першого кластера «Основи».

«Відкриття першого кластера «Основи» в переговорному процесі може бути не просто технічним кроком. Це було б політичним рішенням, яке визначає майбутню інтеграцію України з Європою», — сказав глава держави, повідомляє Офіс Президента.