За рік повномасштабної війни російська федерація майже вичерпала ліміт стійкості до запроваджених санкційних обмежень: торговельний баланс істотно скоротився, курс рубля падає, а дефіцит бюджету зростає. Тепер, коли економіка агресора слабшає, необхідно завдати нового санкційного удару. Таких висновків дійшли експерти KSE Institute у дослідженні «Рік війни: оцінка впливу санкцій та план дій на 2023-й».

Експерти KSE Institute наполягають на подальшому посиленні санкційного тиску проти росії у 2023 році. Щоб завдати вирішального удару економіці рф, фахівці пропонують всеосяжний пакет заходів, що допоможе покласти край незаконному російському вторгненню в Україну. Розроблений план дій має на меті посилити ефект санкцій та передбачає три основні напрями роботи:

• стримування росії шляхом зниження верхньої межі цін на російську сиру нафту з 60 до 30 доларів за барель, заборони прямих продажів російського газу до Європи та запровадження додаткових обмежень на інші товари російського походження (алмази, уран, залізну руду, сталеву продукцію);

• ізолювання росії шляхом запровадження повних санкцій проти основних компаній російської нафтогазової галузі, основних металургійних та гірничодобувних компаній, а також запровадження подальших кроків для посилення фінансових санкцій (зокрема й проти газпромбанку);

• примус росії компенсувати всі збитки, завдані незаконним вторгненням в Україну, шляхом конфіскації заморожених російських активів за кордоном та спрямування їх для виплати компенсацій усім українцям, які постраждали від російського вторгнення, і фінансування повоєнного відновлення України.

За оцінками експертів KSE Institute, ці кроки дадуть змогу скоротити російський експорт ще на 70 мільярдів доларів, що значно знизить сальдо рахунку поточних операцій росії, збільшить дефіцит бюджету з 6% до 8—9% ВВП, а також прискорить скорочення ВВП рф до -7— 8%. Усе це істотно ускладнить подальше фінансування воєнного вторгнення в Україну.