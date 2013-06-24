Підкомітет Палати представників Конгресу США з питань Європи провів слухання щодо санкцій проти росатому та припинення глобальної залежності ядерної енергетики світу від росії.

Під час слухань конгресмени ознайомилися з доказами цілеспрямованих зусиль росатому, спрямованих на маніпулювання своїм домінантним становищем внаслідок залежності країн від російських атомних технологій. Конгресменам також було надано інформацію про факти зловживань компанії впливом, зокрема для ухилення від санкцій США та підтримки повномасштабного вторгнення росії в Україну.

На слуханнях було представлено інформацію щодо запровадження законодавства про санкції, а також заслухано заяву міністра енергетики України Германа Галущенка щодо безпосередньої участі та сприяння росатому в плануванні, підготовці та фінансуванні збройної агресії росії проти України. Зокрема й щодо безпосередньої участі його співробітників у захопленні Чорнобильської та Запорізької АЕС.

Учасники слухань обговорили можливість запровадження санкцій проти росатому, а також кроки, які мають зробити США, їхні союзники і партнери, щоб створити умови для усунення російського впливу та підривної діяльності в галузі цивільної атомної енергетики.

Конгресмени дійшли згоди, що Сполучені Штати, союзники та партнери повинні виробити спеціальну стратегію, щоб забезпечити бізнес-упевненість, розширити та диверсифікувати ланцюги постачання в галузі цивільної ядерної енергії та протидіяти деструктивним діям росії, Ірану та інших ворожих держав, повідомляє Міністерство енергетики.