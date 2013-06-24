У травні підрозділи урядових та неурядових операторів протимінної діяльності обстежили майже 31 тисячу гектарів земель сільгосппризначення. Усього з початку року демінери обстежили більш як 146 тисяч гектарів сільгоспземель, повернули в господарську експлуатацію понад 137,8 тис. га.

«Спільні зусилля України та наших міжнародних партнерів з посилення спроможностей операторів дають результати. Обстеження та очищення земель цього року прискорилось, якщо порівнювати з попереднім. Добрий приклад якісно налагоджених процесів демонструє Херсонська обласна військова адміністрація, яка побудувала ефективну координацію всіх операторів, що працюють в області. Завдяки цьому там за травень вдалося повернути в експлуатацію земель, площа яких удвічі перевищує площу самого міста», — поділився підсумками травнязаступник міністра економіки Ігор Безкаравайний.

Усього у травні повернули в експлуатацію аграріям 29,8 тис. га земель сільгосппризначення. Нагадаємо, що у травні урядрозпочавпрограму компенсацій сільгоспвиробникам, які купуватимуть послуги з розмінування своїх земель. Це важливий крок до створення прозорого ринку послуг розмінування та пришвидшення очищення території України.

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