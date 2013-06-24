Міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль у складі урядової делегації на чолі з першим віцепрем’єром — міністром економіки Юлією Свириденко перебуває з робочим візитом у Саудівській Аравії. За його словами, мета поїздки — зміцнити економічні відносини двох країн. Зокрема, вже провели кілька зустрічей — з міністрами інвестицій Королівства Саудівська Аравія Халідом Аль-Фаліхом та екології, вод і сільського господарства Абдулрахманом Аль-Фадлі. Сторони обговорили підготовку економічної місії, яка складатиметься з урядової делегації та бізнесу.

«Представники української урядової делегації зустрілися із саудівськими підприємцями. Там були присутні більш як 80 представників різних галузей бізнесу, зацікавлених у спів праці з Україною. Подякував їм за підтримку нашої країни і за те, що вони попри все вірять у її майбутнє. Наприклад, Continental Farmers Group, компанія із саудівським капіталом обробляє 200 тисяч гектарів української землі. Вони входять у десяток найбільших платників податків в аграрній галузі. Торік заплатили понад 1,6 мільярда гривень податків різних рівнів. І планують розширювати свої потужності. Зокрема, вирощувати зернові та картоплю в західних областях», — повідомив Віталій Коваль.

Ще один приклад: саудівська компанія SALIC інвестувала в один з найбільших українських агрохолдингів, придбавши 12,6% його акцій. Із генеральним директором SALIC обговорили можливе розширення співпраці.

«Приємно, що саудівська сторона бачить перспективу розвитку в Україні. Обговорили можливість співпраці у вирощуванні агрокультур, ветеринарії, виробництві кормів. Також бізнес виявив зацікавленість у спільному розвитку м’ясного скотарства та органічної продукції», — зазначив Віталій Коваль, повідомляє Мінагрополітики.