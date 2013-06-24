Cаудівська Аравія планує продовжувати співпрацю з Україною у вирощуванні агрокультур, ветеринарії, виробництві кормів, бізнес також виявив зацікавленість у спільному розвитку мʼясного скотарства та органічної продукції.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль, який у складі урядової делегації перебуває з робочим візитом у Саудівській Аравії, передає Укрінформ.

Міністр повідомив, що вже були проведені зустрічі з міністрами інвестицій Королівства Саудівська Аравія Халід Аль-Фаліх та екології, вод і сільського господарства Абдулрахман аль-Фадлі. Обговорювалася підготовка економічної місії, яка складатиметься з урядової делегації та бізнесу.

«Представники української урядової делегації зустрілися з саудівськими підприємцями. Там були присутні більше 80 представників різних сфер бізнесу, зацікавлених у співпраці зУкраїною. Подякував їм за підтримку нашої країни і за те, що, попри все, вірять в її майбутнє. Наприклад, Continental Farmers Group, компанія із саудівським капіталом, яка уже обробляє 200 тис. га української землі. Вони входять в топ-10 найбільших платників податків в аграрній галузі. Минулоріч заплатили понад 1,6 млрд гривень податків різних рівнів. І планують розширювати свої потужності. Зокрема, вирощувати зернові та картоплю в західних областях», - розмовів Коваль.

Ще один приклад, як відзначив міністр, саудівська компанія SALIC, яка інвестувала в один з найбільших українських агрохолдингів — МХП, придбавши 12,6% їхніх акцій. Зокрема, з генеральним директором SALIC обговорили можливе розширення співпраці.