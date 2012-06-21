Група учасників антитерористичної та операції об’єднаних сил побувала в Парижі, де провела зустрічі із представниками української діаспори у Франції. Усе заради правди про російсько-українську війну на Донбасі, про яку ті, хто пройшов її, говорять мовою серця.
У складі делегації були перший заступник міністра у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Олександр Терещенко, рівненська волонтерка, представниця будинку ветеранів Рівного Вікторія Шинкаренко та військовий розвідник із позивним «Сайгон». Книжки, що вийшли з-під пера самих учасників бойових дій, картини пацієнтів Рівненського обласного шпиталю ветеранів війни, що побачили світ завдяки професійній арттерапії, фотографії — ці свідчення продемонстрували українці.
«За два дні ми провели чимало зустрічей. Спілкуючись із молоддю, я зрозуміла, як важливо, щоб самі ветерани розповідали про війну. Мало достовірної інформації, багато неправдивих перекручених новин. Дякую друзям за можливість донести правду українській громаді в Парижі», — поділилася враженнями Вікторія Шинкаренко.
Напередодні зустрічі президентів у нормандському форматі це особливо важливо. Цього року такі візити ветеранів вже відбулися до Великої Британії та Ірландії. Попереду сеанси правди мовою серця в інших європейських країнах.