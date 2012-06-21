«У нас є земельні ділянки для встановлення сонячних батарей, наразі проводиться робота з пошуку інвесторів. Проведено переговори, в тому числі із міжнародними донорськими організаціями, з метою реалізації цього задуму», — розповідає голова Лозно-Олександрівської громади Олексій Леонов.
За його словами, у громаді активно цікавляться енергозберігаючими технологіями. Місцеві фермери встановили обладнання для виробництва пілетів та палетів, що є вигідною енергетичною сировиною для опалення будинків мешканців та будівель.
У Перпективному плані формування громад Луганської області, який було недавно затверджено розпорядженням уряду, Лозно-Олександрівську селищну ОТГ Білокуракинського району об'єднано із Привільською сільською громадою Троїцького району. Фахівці вважають, що це значно підвищує спроможність обох громад, і, зокрема, їхню привабливість для інвесторів та донорських організацій.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур’єра»