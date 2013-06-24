Заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Ігор Зубович відкрив семінар «Смарагдова мережа в Україні – від визначення до ефективного управління», організований Світовим Банком у межах програми EU4Environment за фінансової підтримки Європейського Союзу. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Участь у заході взяли представники Мінекономіки, Держлісагентства, Держводагентства, Держрибагентства, Держекоінспекції, Світового банку та Представництва ЄС в Україна, представники установ ПЗФ, наукових інститутів, освітніх закладів та інші.

Учасники та експерти обговорили розвиток національного законодавства, створення спеціального державного агентства з питань біорізноманіття та управління природоохоронними територіями, розширення співпраці з міжнародними партнерами та залучення експертної підтримки.

Окрему увагу під час семінару приділили викликам, що постали через російську агресію: масштабному пошкодженню природоохоронних територій, потребі у відновленні екосистем та екологічно безпечному розмінуванні.

«Смарагдова мережа — це не лише міжнародний інструмент охорони природи, а й стимул для розвитку національної екополітики та підготовки євроінтеграційних кроків. Сьогодні в Україні визначено 377 територій Смарагдової мережі, і наше завдання – створити дієві механізми захисту та управління. Ми працюємо разом із міжнародними партнерами та Верховною Радою над законодавчими змінами, які відкриють шлях до перетворення цих територій на Natura 2000. Це стане важливим кроком у збереженні біорізноманіття, відновленні екосистем, а також у зміцненні нашого європейського курсу», - зазначив Ігор Зубович.

У центрі уваги – зобов’язання України за Бернською конвенцією, стан реалізації Смарагдової мережі та перспективи її трансформації у Natura 2000.

Семінар став першим із дев’яти тренінгових заходів, запланованих у межах програми EU4Environment за підкомпонентом 4.1: Підтримка захисту біорізноманіття та природних екосистем (Смарагдова мережа).

Довідково

Смарагдова мережа - це сукупність територій, де охороняються рідкісні види рослин і тварин та їхні природні оселища. Вона створена на виконання вимог Бернської конвенції (Конвенція про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі, 1979 року), яку Україна ратифікувала у 1996 році.

В Україні є 377 територій Смарагдової мережі, до яких входять найцінніші природні території , які лише частково співпадають з територіями природно-заповідного фонду.