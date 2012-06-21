Верхня палата Конгресу США під час голосування підтвердила, що проведення судових слухань у справі імпічменту президента, який уже не перебуває на посаді, відповідає конституційним нормам.

Голосування відбулося ввечері вівторка у Вашингтоні, передає власний кореспондент Укрінформу.

Законодавці проголосували переважною більшістю (56 проти 44) за те, що процес відповідає Основному закону США. Таким чином, сенатори відкинули спроби прибічників Трампа зірвати судові слухання в верхній палаті Конгресу США.

Причому, шестеро сенаторів від Республіканської партії приєдналися до демократів. Серед них – Сюзан Коллінз, Ліза Мурковскі, Мітт Ромні, Бен Сассі, Пет Томі, а також Білл Кассіді, який раніше підтримував позицію за Трампа.

Таким чином голосування у вівторок дало можливість попередньо оцінити, що перспективи підтвердження імпічменту Сенатом США наразі залишаються невисокими, оскільки для цього потрібно ще принаймні 11 голосів.

Як повідомляв Укрінформ, 13 січня Палата представників США оголосила другий імпічмент президенту Дональду Трампу з єдиною статтею обвинувачення – в підбурюванні до заколоту проти влади в США.