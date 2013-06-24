У США визначили лауреатів Пулітцерівської премії-2023. «Колумбійський університет оголошує лауреатів Пулітцерівських премій 2023 року: Associated Press за роботу Мстислава Чернова, Євгена Малолєтки, Василіси Степаненко та Лорі Хіннант. Сміливі репортажі з обложеного міста Маріуполя, які засвідчили вбивство мирних жителів під час вторгнення росії в Україну», — йдеться на сайті премії. Їх відзначили в номінації «За служіння суспільству».

«Команда AP прибула до Маріуполя наприкінці лютого 2022 року. Тоді, коли вони виїхали майже через три тижні, обложене українське портове місто лежало в руїнах», — зауважили в агенції.

У номінації «Міжнародний репортаж» про події в Бучі під час російського вторгнення премію отримали журналісти The New York Times, зокрема українець Стас Козлюк, повідомляє Укрінформ.

Пулітцерівська премія — одна з найпрестижніших нагород у галузі літератури, журналістики, музики і театру в США, яку заснував видавець Джозеф Пулітцер.