Віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба зустрівся з послами «Групи семи» (G7) та послом ЄС. На зустрічі були присутні Надзвичайний і Повноважний посол Італії в Україні Карло Формоза, голова Представництва ЄС Катаріна Матернова, Надзвичайний і Повноважний посол Сполученого Королівства Великої Британії Мартін Гарріс, Надзвичайний і Повноважний посол Франції Гаель Весьер, тимчасово повірений у справах місії Канади Шон Бойд, постійний заступник Надзвичайного і Повноважного посла Німеччини Тім Пранге, заступник голови місії Посольства Японії Юджі Токіта. На зустрічі сторони зосередили увагу на темах децентралізації, регіональної політики, відновлення та подальшої співпраці міністерства з міжнародними партнерами.

«Сьогодні дуже важливий день для нас: глава держави представив план перемоги України, і ми розпочинаємо його обговорення із суспільством та міжнародними партнерами — всі виклики, які маємо подолати на шляху до перемоги. Важливо завершити все розпочате та показати людям результат, який вони від нас очікують», — сказав Олексій Кулеба.

Карло Формоза наголосив, що ця зустріч має стратегічне значення, адже важливо зрозуміти, яку роль відіграватиме кожна із країн у відновленні України. Він підкреслив, що важливими також залишаються прозорість та підзвітність проєктів.

«У питаннях нашої співпраці необхідно пам’ятати про процес децентралізації. Він важливий для проведення наступної конференції з відновлення України URC2025, яка відбудеться в Римі влітку. На ній обговоримо залучення міжнародного співтовариства до відбудови вашої держави», — зазначив він.

Віцепрем’єр-міністр з відновлення України наголосив, що міністерство працює над тим, щоб провести аналіз спроможності громад та посилити їх залучення в подання публічних інвестицій. Усі проєкти, які імплементують чи будуть імплементувати, мають проходити через Цифрову екосистему для підзвітного управління відновленням DREAM.

Олексій Кулеба пояснив послам країн G7, що у зв’язку з війною Україна має три типи макрорегіонів: області, де тривають активні бойові дії, центр — основний логістичний хаб та частина України, де має відбуватися найбільша економічна активність. Тому під час планування допомоги цим регіонам необхідно враховувати всі особливості. Наприклад, громади біля лінії фронту мають отримувати більше грантової допомоги, ніж західні.

Користуючись нагодою, Олексій Кулеба представив послам нового очільника Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Сергія Сухомлина.

«Перший пріоритет для мене на новій посаді — енергетична безпека України, будівництво захисту на енергетичних об’єктах. Триває робота на об’єктах третього рівня. Другий напрям — будівництво соціального житла в регіонах України. Нині завершено роботу над проєктною документацією.

Третій напрям — критична інфраструктура та будівництво водогону в Миколаївській області. Плануємо, що його буде завершено в серпні наступного року», — уточнив Сергій Сухомлин.

Джерело: Міністерство розвитку громад та територій