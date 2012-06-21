Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Правоохоронці Донецької області з початку року повідомили про підозру 49 учасникам проросійських незаконних збройних формувань: вдалося встановити місцезнаходження і затримати вже 46 з них, ще 3 оголошено у розшук і їм заочно повідомлено про підозру. Переважна більшість із них ті, які не повірили поширюваним російською пропагандою дурницям про шибениці, гільйотини та розстріли, котрі, буцімто, чекають недавніх бойовиків, а скористалися програмою СБУ «На тебе чекають вдома». Певна річ, згадана ініціатива щодо можливості звільнення від кримінальної відповідальності розрахована тільки на осіб, не причетних до важких злочинів.
Серед тих, хто зараз співпрацюють із слідством, є й очевидець окремих подій у резонансній справі щодо збиття влітку 2014 року в небі Донеччини малазійського пасажирського літака рейсу МН17 та загибелі 298 людей. Мешканець Єнакієвого, будучи безробітним, пристав на пропозицію вступити до «ополчення» і за щомісячну платню 15 тисяч російських рублів безпосередньо охороняв рештки Боїнга 777 поблизу місця його падіння біля окупованого проросійськими НЗФ села Грабове Шахтарського району. У листопаді того ж року чоловік, побачивши зблизька жахи «руського міра», дременув із воєнізованого підрозділу і аж до грудня 2019 року переховувався від недавніх проросійських колег по зброї та українських правоохоронців у РФ. А після повернення до України оселився у Торецьку, а вже потім добровільно пішов до поліції.
Нині перевірка щодо безпосередньої участі в НЗФ та подіях гібридної війни кожного з недавніх бойовиків триває. А правоохоронці вкотре нагадуються тим, хто досі переховується і не наважується прийти з каяттям, про діючу ч. 6. ст. 260 КК України: якщо особа не скоїла важких злочинів проти людей, добровільно залишила НЗФ і співпрацює зі слідством, вона звільняється від кримінальної відповідальності.