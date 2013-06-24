У пʼятницю, 25 квітня, у Вашингтоні відбулося сьоме засідання Круглого столу міністерського рівня на підтримку України. Захід пройшов під спільним головуванням Уряду України, Групи Світового банку та Міжнародного валютного фонду. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Засідання відкрили Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, Президент Групи Світового банку Аджай Банга, Директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва та Міністр фінансів України Сергій Марченко.

Учасники обговорили потреби фінансування Державного бюджету України у 2025–2026 роках.

Міжнародні партнери високо оцінили ефективність фінансової політики України, зокрема збереження макрофінансової стабільності та прогрес у фіскальних реформах.

У своєму виступі Сергій Марченко подякував партнерам за бюджетну підтримку, яка з лютого 2022 року склала понад 132 млрд доларів США. У 2025 році Україна вже отримала 16,8 млрд доларів міжнародної фінансової допомоги.

Водночас Міністр фінансів наголосив, що виклики для фінансової системи зберігаються, і до них потрібно готуватися вже зараз – як у разі завершення активних бойових дій, так і у разі їх продовження: “Поки триває повномасштабна війна, міжнародна співпраця та координація зусиль залишаються життєво необхідними. Україні потрібна фінансова підтримка для забезпечення ліквідності бюджету. Однак навіть після можливого завершення активних бойових дій співпраця з партнерами буде ключовою для економічного відновлення, відбудови країни та збереження фінансової стабільності. Видатки бюджету залишатимуться високими й після завершення війни”.

За словами Сергія Марченка, незалежно від розвитку подій, пріоритетом державних витрат залишатиметься сектор безпеки і оборони, адже Україна має продовжувати зміцнювати свою військову спроможність. Також значні ресурси передбачаються на соціальну підтримку, допомогу ветеранам та внутрішньо переміщеним особам.

Міністр фінансів підкреслив важливість напрацювання вже зараз спільного з партнерами плану для збалансування бюджету 2026 року за різних сценаріїв розвитку подій.

Одним із практичних рішень має стати використання заморожених російських активів. Оскільки саме росія є джерелом масштабних руйнувань та збитків, залучення цих коштів є морально виправданим кроком.