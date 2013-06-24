У рамках робочого візиту до Стокгольму, Швеція, Міністр фінансів України Сергій Марченко провів низку зустрічей з представниками урядів країн ЄС. Про це повідомляє Урядовий портал.

Зокрема, відбулись зустрічі з Міністром з європейських питань уряду Швеції Джессікою Росвалл та Міністром фінансів Фінляндії Аннікою Саарікко.

Сторони обговорювали поглиблення співпраці між Україною та Європейським Союзом на шляху до набуття країною членства ЄС, а також мобілізацію ресурсів на якнайшвидше відновлення України.

У ході зустрічі з Джессікою Росвалл, Сергій Марченко подякував Швеції за всебічну підтримку під час війни.

“Головуючи у Раді ЄС у 2023 році, Швеція демонструє принципову підтримку України. Окремо хочу подякувати за фінансову допомогу у розмірі 44,7 млн євро від початку повномасштабного вторгнення”, — сказав Міністр фінансів України.

Також було обговорено питання механізмів фінансування швидкого відновлення. Зокрема, нову ініціативу Світового банку - фонд URTF (Ukraine Relief, Recovery, Reconstruction and Reform Trust Fund). Фонд створено з метою залучити донорське фінансування на проекти реконструкції та відновлення України.

Під час зустрічі з Аннікою Саарікко, сторони обговорили можливості розширення співпраці між Міністерствами фінансів України та Фінляндії.

Сергій Марченко зазначив, що консолідована донорська підтримка у фінансуванні бюджетних потреб та швидкого відновлення України дозволить пришвидшити економічний розвиток країни та досягти сталого зростання ВВП.

Також Міністр фінансів України подякував Фінляндії за фінансову допомогу у 21 млн доларів США у 2023 році, надану через Цільовий фонд Світового банку у рамках Проекту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні».