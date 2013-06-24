Завдяки нещодавно затвердженій програмі розширеного фінансування МВФ для України, Мінфін має більшу впевненість щодо фінансування дефіциту бюджету у поточному році. Про це сказав Міністр фінансів України Сергій Марченко в інтерв’ю для CNN. Про це повідомляє Урядовий портал.

Також Міністр фінансів розповів про додаткові фінансові потреби на швидке відновлення у 2023 році: «У цьому році ми плануємо реалізувати нагальне відновлення, яке оцінюється у 14,1 млрд доларів США. Пріоритетними напрямами є відновлення енергетичної інфраструктури, гуманітарне розмінування, відновлення пошкодженого житла, критичної та соціальної інфраструктури, а також підтримка приватного сектору».

Водночас Сергій Марченко додав, що окрім зусиль українського Уряду та міжнародних донорів, важливо, щоб іноземний бізнес інвестував в Україну, тим самим підтримуючи відновлення і розвиток економіки країни.

Міністр фінансів також наголосив, що розраховує на тривалу та міцну співпрацю з міжнародними партнерами для пришвидшення перемоги у війні, оскільки програш України означатиме програш усього цивілізованого світу.