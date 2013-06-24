Під час робочого візиту до Черноббіо, Італія, Міністр фінансів України Сергій Марченко зустрівся з Комісаром Європейського Союзу з питань економіки Паоло Джентілоні. Сторони обговорили співпрацю України з ЄС в рамках фінансового Інструменту Ukraine Facility та впровадження Україною реформ визначених у Плані України у межах Інструменту. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Сергій Марченко висловив вдячність європейським партнерам за всебічну та ритмічну допомогу Україні, а також довіру до нашої країни як до партнера.

“Навіть в умовах повномасштабної війни Уряд України відданий впровадженню реформ та спільно визначених з партнерами задач. Європейський Союз – один із ключових наших партнерів у політико-економічних відносинах і ми прагнемо розширювати економічну співпрацю, яка є ще однією сходинкою на шляху України до її європейського майбутнього”, – зазначив Міністр фінансів.

Від лютого 2022 року Європейський Союз надав Україні понад 30 млрд євро прямої бюджетної підтримки.

Нагадаємо, що у березні 2024 року Україна отримала перший транш в рамках перехідного фінансування Ukraine Facility обсягом 4,5 млрд євро. Наступний транш обсягом 1,5 млрд євро в рамках перехідного фінансування Україна може отримати вже у квітні за результатами виконання реформ, та позитивної оцінки Європейської Комісії. Україна вже виконала три з п’яти індикаторів.

Також на найближчі три місяці Мінфін України має виконати три індикатори в сфері своєї відповідальності для залучення подальшої бюджетної підтримки:

схвалення плану цифровізації Державної митної служби України (виконано);

схвалення Бюджетної декларації на 2025-2027 роки;

схвалення плану заходів з реалізації Дорожньої карти реформування управління державними інвестиціями.

Виконання всіх індикаторів за Програмою для першого етапу дозволить залучити бюджетну підтримку обсягом близько 4 млрд євро. Загалом, у 2024 році Інструментом передбачено 16 млрд євро.