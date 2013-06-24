6 квітня Міністр фінансів України Сергій Марченко виступив на 35-тій Конференції «Перспективи економіки та фінансів» ключовим спікером дискусійної панелі «Світова економіка та перспективи Європи». Захід відбувся у Черноббіо, Італія, та в онлайн форматі. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Конференція «Перспективи економіки та фінансів» проводиться щороку навесні та організована одним з найбільших аналітичних центрів Італії The European House – Ambrosetti (TEHA). Захід має на меті аналіз економічних та фінансових сценаріїв на майбутнє, а також потенційних ризиків для Італії, Європи та світу.

Під час свого виступу Міністр фінансів розповів про поточну ситуацію та виклики для фінансової системи України.

“Попри всі прогнози, Україна зберегла фінансову стабільність і продовжує демонструвати стійкість. Вже третій рік, в умовах повномасштабного вторгнення, Уряд України впроваджує ефективну політику, яка, разом з підтримкою міжнародних партнерів, дозволяє фінансувати всі пріоритетні потреби та забезпечувати допомогою тих, хто цього потребує найбільше. Проте, все ще важко передбачити майбутнє економічного розвитку країни через виклики, спричинені постійним терором з боку росії. В цьому контексті підтримка міжнародних партнерів була і залишається вирішальною. Потреба у зовнішньому фінансуванні на поточний рік оцінюється у 38 млрд доларів США. Тому вчасне надходження фінансування вкрай важливе для забезпечення стабільності економіки”, – наголосив Сергій Марченко.

Міністерство фінансів України вжило заходів, які дозволяють фінансувати всі пріоритетні видатки бюджету, як за рахунок мобілізації доходів держбюджету, так і за рахунок внутрішніх запозичень. Однак ефективність цих заходів є обмеженою, і країни-партнери розуміють нагальну потребу в подальшому ритмічному та прогнозованому зовнішньому фінансуванні задля збереження макрофінансової стабільності України та прогресу у фінансовій сфері, досягнутого впродовж 2023 року.

Від лютого 2022 року завдяки злагодженій співпраці з міжнародними партнерами, Мінфіну України вдалося залучити вже понад 83 млрд доларів США. Найбільші донори — ЄС, США, МВФ, Канада, Японія, Світовий банк, Великобританія.

Сергій Марченко відзначив важливість реалізації донорських програм співпраці, а саме програми Механізму розширеного фінансування МВФ EFF, фінансового інструменту ЄС Ukraine Facility, Програм Світового банку та ініціатив з європейськими інституціями.

“Незважаючи на повномасштабну війну, Україна продовжує впроваджувати реформи та виконує всі зобов’язання в межах співпраці з партнерами. Реформи є основою нашого економічного зростання шляхом забезпечення макроекономічної стабільності, підвищення ефективності управління та подальшого розвитку. Вони слугують фундаментом для довгострокової стійкості та відновлення. Ми відкриті до діалогу з нашими партнерами для подальшого обговорення пріоритетів реформ та визначення найбільш ефективних цільових заходів. Переконаний, що Україна може прокласти шлях до сталого економічного розвитку та інклюзивного зростання, при цьому залучивши необхідне фінансування на забезпечення потреб своїх громадян”, - зазначив Міністр фінансів.

В рамках Конференції Сергій Марченко провів низку зустрічей з представниками провідних аналітичних центрів та італійських медіа. Обговорив питання спрямування заморожених активів рф на користь України з Президентом Інституту Жака Делора Енріко Летта, а також зустрівся з Головним секретарем казначейства Великобританії Лаурою Тротт для обговорення подальшої двосторонньої співпраці країн.

Міжнародні партнери високо оцінили зусилля Уряду України з адаптації економіки до умов війни, а також стале функціонування фінансової системи попри існуючі виклики.