У Вашингтоні, США, на полях Весняних зборів МВФ та Групи Світового банку, Міністр фінансів України Сергій Марченко взяв участь у дискусійній панелі «Відбудова України: план дій на майбутнє», організованої аналітичним центром Council on Foreign Relations. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

У дискусії також взяли участь Президент Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Оділь Рено-Бассо, Голова Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) Надія Кальвіньо та Голова Банку розвитку Ради Європи (CEB) Карло Монтічеллі.

Сергій Марченко зауважив, що попри те, що одним із ключових викликів для України наразі є збереження стабільності економіки, Уряд уже докладає значних зусиль у здійснення оцінки та початку заходів з відбудови України. Зокрема у тих сферах, які забезпечують комфортне життя українців.

За даними “Четвертої швидкої оцінки завданої шкоди та потреб на відновлення України” (Fourth Ukraine Rapid Damage and Needs Assessment – RDNA4) станом на кінець 2024 року потреби у відбудові та відновленні протягом наступних 10 років становлять майже 524 млрд доларів США, що у 2,8 раза перевищує номінальний ВВП України на 2024 рік.

Лише у 2025 році потреба на пріоритетне відновлення – 17,3 млрд доларів США, з яких тільки 7,4 млрд доларів США вже забезпечено з державного бюджету та підтримки донорів. Додаткова непрофінансована потреба складає близько 10 млрд доларів США. Пріоритетними сферами для фінансування швидкого відновлення на найближчий рік є: житло, енергетика, соціальна та критична інфраструктура, транспорт і соціальний захист.

“Для залучення коштів на пріоритетні сфери відновлення ми маємо впроваджувати декілька стратегій. По-перше, Україні необхідна підтримка міжнародних партнерів і донорів, зокрема, міжнародних банків з реконструкції та розвитку. По-друге, це – залучення інвестицій від приватного сектору. Оскільки всі внутрішні ресурси держбюджету спрямовуються на оборону, що є незмінним пріоритетом в умовах воєнного стану”, - зауважив Міністр фінансів України. Так, Уряд працює над розширенням співпраці з міжнародними фінансовими організаціями та збільшенням залучення приватного сектору у відбудову та відновлення через реформи та інноваційні механізми фінансування.

З 2024 року Мінфін впроваджує новий механізм управління публічними інвестиціями (PIM - Public Investment Management). Цей підхід спрямований на систематизацію всіх проектів відповідно до відновлення та розвитку, що є особливо актуальним за умов обмеженості ресурсів. Це також допоможе оптимізувати роботу з донорами у залученні коштів на відбудову.

Також з цією метою Уряд України розробляє цілісну ІТ-екосистему, яка забезпечить оптимальний процес прийняття рішень на основі стратегічних пріоритетів і потреб країни. Цей інструмент посилює прозорість роботи Уряду у залученні інвестицій.

Для фінансування вже відібрано 92 проекти з Єдиного проектного портфеля. Це проекти у сферах охорони здоров’я, соціального захисту, освіти, транспорту, енергетики та інші. Кожен проект оцінюється з точки зору його впливу на економіку України, наприклад, внесок у ВВП, рівень охоплення населення, а також ступінь готовності проекту до реалізації.

Реформа впроваджується з урахуванням потреб у швидкому відновленні і післявоєнній відбудові, а також рекомендацій Світового банку, МВФ та кращих європейських практик.

У свою чергу Голова ЄІБ Надія Кальвіньо відзначила роботу українського Уряду у питанні відбудови та відновлення та запевнила Міністра у непохитній підтримці України з боку Банку. Президентка ЄБРР Оділь Рено-Бассо наголосила на готовності збільшувати інвестиції в Україну.