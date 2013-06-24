19 березня, в рамках робочого візиту до Люксембургу Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та Міністр фінансів України Сергій Марченко зустрілись з новопризначеною головою Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) Надею Кальвіно. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Сторони обговорили подальші кроки Уряду та механізми для ефективної реалізації проектів Банку в Україні та залучення необхідного фінансування.

Нагадаємо, що обсяг ініціатив ЄІБ у державному секторі складає 25 проєктів загальним обсягом 5,2 млрд євро. З них: на стадії реалізації - 23 проекти загальним обсягом 4,81 млрд євро.

У 2023 році ЄІБ спрямував на проекти в Україні 262 млн євро, що майже у 8 разів перевищує обсяг інвестиційної складової за 2022 рік. Основними напрямами фінансування були забезпечення відновлення пошкодженої критичної енергетичної інфраструктури - 133 млн євро.

Крім того, варто зазначити, що 2023 рік був найуспішнішим у розрізі залучення кредитних коштів ЄІБ для реалізації інвестиційних проектів за останні 5 років. До прикладу, у 2019 році залучення кредитних коштів ЄІБ склало 139,7 млн євро, у 2020 році - 104,29 млн євро, у 2021 році - 163,54 млн євро, а у 2022 році 4,6 млн євро для реалізації інвестиційних проектів.

Міністр фінансів подякував керівництву ЄІБ та зазначив, що залучені кошти через спільні ініціативи з Банком допомагають у процесі відновлення та ліквідації наслідків збройної агресії росії.

“Повномасштабна війна триває і продовжує завдавати значних збитків у інфраструктурі, соціальній сфері та економіці України. Уряд докладає значних зусиль для збереження фінансової стабільності країни, разом з цим допомога партнерів для нас є надважливою. Реалізація спільних з ЄІБ проектів спрямованих на покращення життя українців та економічний розвиток допомагає у подоланні руйнівних наслідків війни та забезпеченні громадян необхідними послугами”, — додав Сергій Марченко.

Щодо обговорення існуючих ініціатив, Сергій Марченко наголосив, що наразі Міністерство фінансів ретельно працює над можливими механізмами для створення новий фінансових угод з ЄІБ, а також задля збільшення ефективності діючих ініціатив у 2024 році.

“Це дозволить ефективно та прозоро використовувати кошти Банку в рамках проектів з надання необхідної допомоги громадам в Україні, які на сьогоднішній день найбільше потребують соціальної та фінансової підтримки”, — додав Міністр фінансів.

В результаті зустрічі сторони домовились продовжити роботу над ефективним впровадженням поточних і потенційних проектів та залученням нових інвестицій Банку в Україну.