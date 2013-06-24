Від запровадження експериментального проєкту сертифікації шкіл пілотів БпЛА, який стартував на початку жовтня, Міністерство оборони видало сертифікати шкіл 33 організаціям.

«Воювати мають дрони, а люди — ними керувати з безпечної відстані. Нині керувати безпілотником — це вже не хобі, а вимога часу. У ЗСУ зросла кількість підрозділів безпілотних систем, є попит на такі вакансії. Саме тому ми маємо збільшувати кількість сертифікованих шкіл, де люди можуть пройти фахову підготовку», — наголосив заступник міністра оборони бригадний генерал Анатолій Клочко.

Безпосередньо процесом займається Головне управління державної авіації України, із представників якого сформовано комісію із сертифікації. Саме там розглядають заяви від організацій і протягом п’яти днів ухвалюють рішення про видачу сертифіката школи або аргументовану відмову у його видачі.

Сертифіковані школи до проведення практичного іспиту залучають представників навчальних центрів ЗСУ, інших складових Сил безпеки та оборони. За підсумками складання практичного іспиту випускникам шкіл надають сертифікати з рекомендаціями щодо присвоєння військово-облікової спеціальності (ВОС), повідомляє Міноборони.