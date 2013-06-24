Керівники критично важливих підприємств та підприємств, що забезпечують потреби Сил оборони, можуть знову забронювати співробітників через портал Дія. Забронювати військовозобов’язаних можна за новими правилами, що діють з 1 грудня 2024 року. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Бронювання для філій компаній та для кінцевих бенефіціарів поки що недоступне, робота над відновленням повного функціоналу сервісу триває.

«Відсьогодні послуга бронювання на порталі Дія знову доступна. З початку роботи сервісу в липні цього року через портал Дія було заброньовано майже 400 тисяч військовозобов’язаних. Понад 71 500 з них – з 1 грудня вже за новими правилами. Для нас вкрай важливо, аби бронювання було повноцінно відновлене, адже воно дозволяє економіці працювати ефективно», — зазначила Перший віце-прем’єр-міністр України — Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Нагадаємо, робота сервісів була призупинена через атаку російських хакерів на реєстри Міністерства юстиції України 19 грудня 2024 року.

Кабінет Міністрів ухвалив рішення автоматично подовжити діючі бронювання від мобілізації на один місяць.

Як забронювати працівника на порталі Дія?

Зайдіть у кабінет громадянина на порталі Дія

Виберіть опцію Подати заяву

Вкажіть дані кандидатів для бронювання

Підтвердьте, що заробітна плата працівника, якого бронюєте відповідає нормам

Перевірте заяву та підпишіть її

Протягом трьох днів отримаєте відповідь на електронну пошту та в особистий кабінет.

Також підприємства активно оновлюють статус критично важливих підприємств. Якщо потрібно оновити критичність через Міністерство економіки.

Надіслати пакет документів потрібно на електронну пошту meconomy@me.gov.ua. Комісія із визначення критичності засідає регулярно й розглядає усі запити.

Послуга бронювання реалізується Міністерством цифрової трансформації спільно з Міністерством економіки та Міністерством оборони за сприяння проекту «Підтримка цифрової трансформації», що фінансується USAID і UK Dev. Партнер проекту — Фонд Східна Європа.