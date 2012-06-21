Мало хто з нас знає, що наші ноги здатні впливати на стан усього нашого організму, а від фізіологічно правильної постановки стоп залежить здоров'я і самопочуття, що визначають комфорт буття і працездатність будь-якої людини. Неоціненну допомогу в поліпшенні життя здатне надати ортопедичне взуття.

З цією метою інтернет-магазин "Ортоп" пропонує зручні, елегантні, високоякісні та доступні за ціною ортопедичні туфлі, мокасини, черевики, кросівки, кеди, чоботи, термоботинки, тапочки, сабо тощо. Всі моделі: жіночі і чоловічі, дитячі, шкільні, спортивні та спеціального призначення виготовлені з кращих натуральних матеріалів з використанням найпередовіших сучасних технологій.

Чим же відрізняється ортопедичне взуття від звичайного?

● Підошва в таких виробах – з легкого, гнучкого, але при цьому міцного матеріалу, який не обмежує роботу м'язів стопи.

● Устілка особливої форми, з поглибленням в ділянці п'яти і підтримуючим супінатором. Така конструкція надає стопі анатомічно правильне положення, завдяки чому навантаження на ноги і хребет розподіляється найбільш рівномірно.

● Носок не обмежує руху пальців. Це покращує кровообіг у стопі, особливо при тривалому стоянні і сидінні, запобігає утворенню деформацій, потертостей, мозолів і натоптишів на ступнях.

● Все ортопедичне взуття для дорослих та дітей виготовлене з високоякісних натуральних матеріалів, що відводять вологу від шкіри і забезпечують циркуляцію повітря.

● Багато моделей мають:

- спеціальний каблук для кращої стабілізації стопи;

- високий і жорсткий задник, який гарантує надійну фіксацію п'яти.

Орто взуття, яке носять регулярно:

● Знижує і рівномірно розподіляє навантаження не тільки на стопу, а й на хребет, тазостегнові і колінні суглоби. Завдяки цьому зменшується ймовірність появи і розвитку артрозу, набряків на ногах, плоскостопості та інших деформацій, варикозного розширення вен нижніх кінцівок, п'яткової шпори, болів у спині і ногах.

●Ортопедичні моделі підвищують стійкість і безпеку під час ходьби і бігу, допомагають уникнути травмонебезпечних ситуацій на робочому місці.

Ортопедичне взуття для дітей особливо важливе, оскільки стопи малюків знаходяться в процесі формування, і носіння неправильного взуття стає серйозним фактором ризику дитячих травм і розвитку кістково-суглобових патологій.



Дорослим людям ортопедичне взуття може знадобитися при:

– надмірних навантаженнях на ноги на роботі (медичне взуття, кухарське, інше);

– наявності захворювань і деформацій нижніх кінцівок;

– заняттях спортом;

– вагітності;

– зайвій вазі;

– операції на ногах, травмах (післяопераційне взуття);

– малорухливому способі життя;

– діабеті (ортопедичні туфлі для діабетиків).

Купити ортопедичне взуття світових брендів за доступною ціною можна в інтернет-магазині «Ортоп». Понад 10 років успішної роботи на ринку України зробили «Ортоп» найбільшою точкою продажу –тут присутній найширший асортимент анатомічної взуття як українських, так і всесвітньо відомих торгових марок.

Ортоп - це:

● Надійне, якісне, фізіологічно правильне взуття для дітей і дорослих.

● Постійне поповнення каталогу продукції.

● Доступна вартість.

● Гнучкі умови оплати та доставки.

● Довіра клієнтів і партнерів.

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Вадим КУШНІР,

для «Урядового кур’єра»