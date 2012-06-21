Мало хто з нас знає, що наші ноги здатні впливати на стан усього нашого організму, а від фізіологічно правильної постановки стоп залежить здоров'я і самопочуття, що визначають комфорт буття і працездатність будь-якої людини. Неоціненну допомогу в поліпшенні життя здатне надати ортопедичне взуття.
З цією метою інтернет-магазин "Ортоп" пропонує зручні, елегантні, високоякісні та доступні за ціною ортопедичні туфлі, мокасини, черевики, кросівки, кеди, чоботи, термоботинки, тапочки, сабо тощо. Всі моделі: жіночі і чоловічі, дитячі, шкільні, спортивні та спеціального призначення виготовлені з кращих натуральних матеріалів з використанням найпередовіших сучасних технологій.
Чим же відрізняється ортопедичне взуття від звичайного?
● Підошва в таких виробах – з легкого, гнучкого, але при цьому міцного матеріалу, який не обмежує роботу м'язів стопи.
● Устілка особливої форми, з поглибленням в ділянці п'яти і підтримуючим супінатором. Така конструкція надає стопі анатомічно правильне положення, завдяки чому навантаження на ноги і хребет розподіляється найбільш рівномірно.
● Носок не обмежує руху пальців. Це покращує кровообіг у стопі, особливо при тривалому стоянні і сидінні, запобігає утворенню деформацій, потертостей, мозолів і натоптишів на ступнях.
● Все ортопедичне взуття для дорослих та дітей виготовлене з високоякісних натуральних матеріалів, що відводять вологу від шкіри і забезпечують циркуляцію повітря.
● Багато моделей мають:
- спеціальний каблук для кращої стабілізації стопи;
- високий і жорсткий задник, який гарантує надійну фіксацію п'яти.
Орто взуття, яке носять регулярно:
● Знижує і рівномірно розподіляє навантаження не тільки на стопу, а й на хребет, тазостегнові і колінні суглоби. Завдяки цьому зменшується ймовірність появи і розвитку артрозу, набряків на ногах, плоскостопості та інших деформацій, варикозного розширення вен нижніх кінцівок, п'яткової шпори, болів у спині і ногах.
●Ортопедичні моделі підвищують стійкість і безпеку під час ходьби і бігу, допомагають уникнути травмонебезпечних ситуацій на робочому місці.
Ортопедичне взуття для дітей особливо важливе, оскільки стопи малюків знаходяться в процесі формування, і носіння неправильного взуття стає серйозним фактором ризику дитячих травм і розвитку кістково-суглобових патологій.
Дорослим людям ортопедичне взуття може знадобитися при:
– надмірних навантаженнях на ноги на роботі (медичне взуття, кухарське, інше);
– наявності захворювань і деформацій нижніх кінцівок;
– заняттях спортом;
– вагітності;
– зайвій вазі;
– операції на ногах, травмах (післяопераційне взуття);
– малорухливому способі життя;
– діабеті (ортопедичні туфлі для діабетиків).
Купити ортопедичне взуття світових брендів за доступною ціною можна в інтернет-магазині «Ортоп». Понад 10 років успішної роботи на ринку України зробили «Ортоп» найбільшою точкою продажу –тут присутній найширший асортимент анатомічної взуття як українських, так і всесвітньо відомих торгових марок.
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● Надійне, якісне, фізіологічно правильне взуття для дітей і дорослих.
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Вадим КУШНІР,
для «Урядового кур’єра»