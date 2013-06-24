Міністр соціальної політики Оксана Жолнович і Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе обговорили головні аспекти взаємодії України та Ради Європи в соціальній політиці. Оксана Жолнович акцентувала на соціальних викликах, які постали перед Україною через війну. Вона наголосила на важливості створення відповідних умов для залучення якомога більшої кількості людей в економічну активність.

«Для нас надзвичайно важливо створювати умови, в яких кожен громадянин матиме підтримку і можливості для відновлення, розвитку і внеску у спільне майбутнє. Ми щиро вдячні Раді Європи за постійну підтримку соціальної сфери та партнерство, які сприяють досягненню цих важливих цілей», — наголосила міністр соціальної політики.

Вона також акцентувала на результатах, яких Міністерству соціальної політики вдалося досягти спільно з Офісом Ради Європи в Україні.

«Ми оновили систему реабілітації людей з інвалідністю, трансформували підходи до соціального страхування та розробили законопроєкт, який змінює філософію підтримки людей з інвалідністю. Окрім того, було сформовано основу соціального кодексу, який є фундаментом для реформування соціальної політики. Ці проєкти демонструють, як синергія міжнародного досвіду та українських ініціатив може давати відчутні результати», — додала Оксана Жолнович.

Ален Берсе високо оцінив продуктивну співпрацю з Міністерством соціальної політики у впровадженні відповідних проєктів, спрямованих на підтримку вразливих груп населення. Він наголосив на важливості посилення соціального захисту, особливо в умовах викликів, з якими Україна стикається останніми роками. Окремо було акцентовано на підтримці прав ветеранів, військовослужбовців та реалізації проєктів на підтримку дітей, повідомляє Мінсоцполітики.