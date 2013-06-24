12 автомобілів швидкої медичної допомоги, придбані «Медичними закупівлями України» в межах ініціативи UNITED24, уже прибули у Волинську, Рівненську, Сумську, Дніпропетровську та Івано-Франківську області. Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

«Швидкі» типу С обладнані усім необхідним: кисневими балонами, кардіомоніторами, дефібриляторами, електрокардіографами та апаратами штучної вентиляції легень. Це дає змогу швидко й безпечно доправити тяжкохворих і тяжкопоранених до лікарні.

«Ми отримали 2 автомобілі швидкої медичної допомоги. Перед тим у березні – 6. (А всього – 23). Одну з яких передали у Краснопільську підстанцію екстреної (швидкої) медичної допомоги – смт Краснопілля – досі під ворожими обстрілами. Також їх розподілили у Путивльську, Глухівську, Лебединську підстанції Е(Ш)МД, Конотопську та Центральну станції Е(Ш)МД. «Швидкі» типу С – дуже сучасні. Важливо, що вони – повнопривідні і можуть їздити розбитими через війну дорогами, бездоріжжю, а ми – «досягати» найвіддаленіших районів області», – говорить медичний директор Сумського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Максим Новіков.

«Автомобілі швидкої медичної допомоги типу С – така собі мобільна палата інтенсивної терапії. У них можна здійснювати лікування кардіогенного шоку, надавати допомогу під час пологів, проводити реанімацію пацієнтів, загальне знеболення… Крім того, станом на зараз в умовах війни 103 «швидких» пошкоджено, 250 – зруйновано, 125 захоплено. Тож поповнення автопарків допоможе бригадам центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф навіть у складних умовах воєнного часу успішно виконувати виклики до хворих і потерпілих», – додає заступниця міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич.