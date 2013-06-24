Кабінет Міністрів України погодив придбання Агентством з розшуку та менеджменту активів (АРМА) військових облігацій на суму 2 мільярди гривень. Відтепер ці кошти, які раніше належали пов'язаному з росією онлайн-казино, працюватимуть на посилення обороноздатності України. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Раніше, у жовтні, за клопотанням Офісу Генерального прокурора суд передав в управління АРМА 2,6 млрд грн. Агентство у співпраці з ДБР забезпечило списання цих коштів на рахунок АРМА в державному банку. Згідно із законодавством, АРМА може інвестувати в військові облігації до 80% коштів, що знаходяться на депозитних рахунках Агентства. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Варто зазначити, що нещодавно ці кошти опинилися під загрозою, оскільки 25 жовтня Печерський районний суд м. Києва ухвалив рішення про зняття арешту з 2,6 млрд грн компанії Pin-Up. Однак завдяки оперативним діям АРМА та ДБР вдалося накласти новий арешт на ці активи.

"Сьогоднішнє рішення Уряду - це ще один важливий крок до відновлення справедливості. Кошти, які раніше працювали на країну-агресора, тепер забезпечуватимуть наших захисників всім необхідним. Це і є справжня фінансова зброя проти ворога", - наголосила Голова АРМА Олена Дума.

З урахуванням цих 2 млрд грн від онлайн-казино, портфель ОВДП Нацагентства становитиме вже майже 8 млрд грн у еквіваленті, включаючи 31 млн доларів США та 6,5 млн євро. На сьогодні загальний портфель від управління арештованими активами вже складає 12 млрд грн.