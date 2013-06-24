Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про фінансування ще 21 проекту з облаштування укриттів у закладах освіти, зокрема, два нові об’єкти у військових ліцеях:

Запорізький обласний ліцей «Захисник» — 82,4 млн грн;

Кам’янець-Подільський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою — 13,1 млн грн.

Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Завершення об'єктів, розпочатих у 2024 році, у яких відсоток виконання був менше за 40 %.

Загалом на реалізацію цих проектів буде спрямовано понад 829,2 млн грн із державної субвенції, передбаченої на 2025 рік.

Проекти стосуються закладів освіти в регіонах із дуже високим, високим, помірним та задовільним рівнямиризику — відповідно до Методики оцінки ризиків у системі освіти. Усі об’єкти погоджено комісією Міністерства освіти і науки України.

Географія фінансування:

Дніпропетровська — 2 проекти;

Запорізька — 1 проект;

Миколаївська — 2 проекти;

Одеська – 4 проекти;

Харківська – 6 проектів;

Херсонська – 2 проекти;

Хмельницька – 1 проект;

Чернігівська – 3 проекти.

Усі проекти подано через цифрову платформу DREAM, яка забезпечує прозорий відбір, моніторинг реалізації та звітування.

Це третє урядове рішення щодо виділення коштів на облаштування укриттів у межах рекордної у 2025 році субвенції на укриття — 6,2 млрд грн. Раніше Кабмін затверди 60 нових проектів і завершення 27 об'єктів, розпочатих у 2024 році, відсоток виконання яких був більше за 40%. У межах політики «Школа офлайн» продовжуємо створювати безпечні умови для очного навчання, зокрема в регіонах, наближених до фронту.