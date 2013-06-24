За підсумками одинадцятої хвилі грантової програми "Власна справа” ще 346 українців отримають 83 млн грн грантів на старт або масштабування свого бізнесу. За два роки дії програми її переможцями стали майже 18 тисяч українців, в бізнес яких держава інвестує через гранти понад 4 млрд грн. Про це повідомила заступник Міністра економіки України Тетяна Бережна, передає Урядовий портал.

"Уряд приділяє багато уваги розвитку малого та середнього бізнесу, адже саме такі підприємці максимально швидко й ефективно адаптують свій бізнес під складні економічні умови, які було викликано війною, та створюють нові робочі місця. Рівно два роки тому ми започаткували один з найдієвіших проєктів підтримки малого й середнього підприємництва - грантові програми єРобота. “Власна справа” є однією з найбільш затребуваних з цих програм - за два роки мікрогранти на розвиток бізнесу отримали майже 18 тисяч українців. 20% з них започаткували свою справу, інші - масштабували діючий бізнес, збільшили асортимент продукції чи послуг, опанували нові напрямки діяльності. Загалом держава інвестувала в розвиток підприємництва через гранти вже понад 4 млрд грн”, - зазначила Тетяна Бережна.

Серед отримувачів мікрогрантів одинадцятої хвилі 49% жінок, 33% чоловіків та 18% юридичних осіб. Найбільше грантоотримувачів проживають у Львівській (51 підприємців), Київській (31), Хмельницькій (26), Рівненській (24), Вінницькій (23) областях та у місті Києві (22).

Найпопулярнішими сферами, в яких працюватимуть переможці одинадцятої хвилі, є:

оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів – 12 переможців;

тимчасове розміщування й організація харчування – 54;

переробна промисловість – 40;

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги - 25.

Нагадаємо, за грантовою програмою "Власна справа" українці можуть отримати мікрогрант від 50 до 250 тис. грн. Кошти можна витратити на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщення. Отримати мікрогрант може, як діючий підприємець, так і людина без досвіду такої діяльності. Обов'язковою умовою надання коштів є створення 1-2 робочих місць залежно від суми гранту.

Нагадаємо, урядовий проєкт єРоботає однією зі складових політики “Зроблено в Україні” та включає грантові програми, спрямовані на стимулювання підприємницької діяльності та створення робочих місць. Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів для ветеранів та другого з їх подружжя, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства.

Програма надання грантів учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни та членам їхніх сімей на створення або розвиток власного бізнесу є складовою флагманського проєкту Міністерства економіки України «Робота без бар’єрів», який реалізується на виконання Національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні та в рамках економічної політики «Зроблено в Україні».

Подати заявку на отримання гранту можуть як діючі підприємці, так і люди, що не мають досвіду ведення бізнесу. Наразі прийняття заявок на всі напрямки програми єРобота триває. Подача заявки здійснюється через портал Дія.