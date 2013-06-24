Кабінет Міністрів України затвердив розподіл майже 1,1 млрд грн на 36 проектів облаштування укриттів у школах і одному військовому ліцеї. Зокрема, 46,2 млн грн буде спрямовано на облаштування укриття у Львівському ліцеї імені Героїв Крут. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Розподіл за рівнями ризику (відповідно до Методики оцінки ризиків безпеки в системі освіти):

12 проектів — у громадах із дуже високим і високим рівнями ризику

24 проекти — у громадах із помірним або задовільним рівнем ризику

Кошти отримають громади у 19 областях:

Вінницька — 1 Волинська — 1 Дніпропетровська — 2 Житомирська — 3 Запорізька — 2 Івано-Франківська — 1 Київська — 1 Кіровоградська — 1 Львівська — 3 Одеська — 1 Полтавська — 2 Рівненська — 3 Сумська — 1 Тернопільська — 1 Харківська — 4 Херсонська — 1 Хмельницька — 3 Черкаська — 3 Чернівецька — 2

Раніше Уряд затвердив розподіл коштів для 60 проектів у громадах високого та дуже високого рівнів, 21 проект з облаштування укриттів у школах і військових ліцеях та 27 проектів із завершення облаштування укриттів, розпочатих у 2024 році.

Проекти, які отримали фінансування, були подані громадами через електронну платформу DREAM. Весь перебіг будівництва та звітування можна буде відстежувати саме завдяки цьому цифровому інструменту.

Нагадаємо, що субвенція на укриття цього року становить рекордні 6,2 млрд грн.

У межах політики «Школа офлайн» продовжуємо працювати над комплексним впровадженням безпеки в закладах освіти та поверненням доступу до очного навчання.