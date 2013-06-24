Кабінет Міністрів України схвалив рішення про залучення коштів від Світового банку (WB) в розмірі 84 мільйони доларів для продовження проекту «Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей (HOPE)». Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Сьогодні маємо від Уряду рішення про залучення додаткової фінансової підтримки одного з найважливіших для нас проектів у житловому секторі. Завдяки HOPE, у рамках програми єВідновлення українці отримують компенсації за пошкоджене житло. Це ефективний інструмент підтримки для наших громадян, завдяки якому вже десятки тисяч сімей отримали кошти на ремонт своїх домівок.

Ми постійно шукаємо нові шляхи дофінансування програм компенсацій та їх масштабування. Ми прагнемо, щоб люди, які постраждали від війни, мали можливість якнайшвидше відремонтувати свою оселю, придбати нове житло або відбудуватися. Тому щоразу для партнерів я наголошую, що продовження програми компенсації – наш великий пріоритет.

Завдяки додатковому фінансуванню від Світового Банку ми зможемо виплатити компенсації ще для понад 24 тисяч родин. З 84 мільйонів доларів 33 підуть на покриття дрібних ремонтів для понад 18 тисяч родин, а 49,5 на покриття середніх для понад 6 тисяч родин. Дякую за підтримку, а Уряду за схвалення рішення», – прокоментував Віце-прем'єр-міністр з відновлення – Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Нагадаємо, проект HOPE реалізується завдяки партнерству зі Світовим Банком. До нього входять компенсації за пошкоджене житло в рамках єВідновлення, а також компонент відновлення багатоквартирних будинків. Наразі він є наймасштабнішим проектом у житловому секторі.

Через програму компенсації за зруйноване або пошкоджене житло вже підтримано понад 97 тисяч родин. З них понад 8 тисяч змогли придбати нове житло.

Усього подано 138 тисяч заяв про пошкоджене майно, понад 43 тисячі про зруйноване.

При цьому в рамках виплат для ВПО вже 2700 родин купили нові домівки, ще 2500 в процесі пошуку житла і найближчим часом придбають його.

Також, нещодавно стартувала виплата компенсацій для відбудови на власній ділянці. Це можливість для українців, які повністю втратили свої оселі побудувати нове житло на тій ділянці де було знищене, або на новопридбаній.