Відтепер студенти CDTO Campus зможуть відвідувати офлайн-лекції в сучасному інноваційному просторі. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Приміщення обладнане всім необхідним для продуктивного навчання, налагодження партнерств та ефективної комунікації між студентами. Ця ініціатива спрямована на розвиток цифрової трансформації та запровадження нового формату менеджменту, якого раніше не існувало в Україні.

«Україна однією з перших у світі запровадила посаду CDTO. Зараз 55 заступників із цифрової трансформації працюють у міністерствах, обласних адміністраціях та міських радах. Однак нам потрібно ще понад 1 500 CDTO, які розвиватимуть цифрову трансформацію на місцях. Саме тому в листопаді минулого року ми запустили CDTO Campus — місце, де зростають менеджери цифрової трансформації. Наступний крок — відкриття офлайн-простору, де навчатимуться кваліфіковані кадри, які стануть драйверами змін у державі», — зазначив Віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

У листопаді 2023 року Мінцифри разом із партнерами запустила CDTO Campus. За час роботи проект підтвердив ефективність результатами — понад 200 випускників та 5 реалізованих освітніх програм. Серед них:

AI HOUSE: Основи штучного інтелекту.

Cisco: Впровадження безпечних цифрових платформ.

EU4DigitalUA: Захист персональних даних.

ОБСЄ: Формування та реалізація політики відкритих даних.

Толокар: Імерсивні дні відкритого дизайну.

«Цифрова трансформація держави неможлива без менеджерів, які активно залучені в процеси цифровізації та готові впроваджувати цифрові рішення на місцях. Щоб допомогти їм розвиватися, ми заснували CDTO Campus, де об’єднали новачків та досвідчених державотворців для навчання та обміну ідеями. За перші 6 місяців отримали понад 1 100 заявок. Відкривши новий сучасний простір для CDTO Campus, ми створили місце, де зустрічаються інноваційні рішення та досвід і кожен студент може змінювати підходи до управління та робити свій внесок у побудову цифрової держави», — зауважила заступник Міністра цифрової трансформації з питань європейської інтеграції Валерія Іонан.

Для студентів передбачено навчання за довгостроковими, короткостроковими та індивідуальними програмами. Зараз тривають довготривала програма «Цифрова трансформація в публічному врядуванні» (9 місяців) та короткотривала «UNDP: Лідерська програма для жінок у цифровізації держпослуг» (6 місяців).

«Посилюючи нову генерацію лідерів цифрової трансформації, CDTO Campus є каталізатором інновацій і співробітництва. Він об’єднає експертів з України і світу, сприятиме обміну досвідом і розвитку навичок, спрямовуючи цифрову трансформацію України до нових вершин», — вважає директор офісу GIZ в Україні Даніель Буше.

Також під час події представили нову довготривалу програму для підтримки та розвитку громад у сфері цифровізації. Оскільки є потреба в 1 470 цифрових лідерах громад. Програма допоможе громадам ефективно впроваджувати цифрові технології, підвищувати прозорість і результативність місцевого управління.

«Цифрова трансформація України — один із пріоритетних напрямів компанії Visa. Уже багато років ми розвиваємо платіжну екосистему та цифрову економіку країни, пропонуючи споживачам, підприємцям і фінансовим установам інноваційні інструменти здійснення електронних платежів. Підтримуючи CDTO Campus за допомогою Visa Foundation, ми продовжуємо докладатися до успішного високотехнологічного майбутнього України. Віримо, що відкриття офлайн-простору для навчання цифрових лідерів стане ще однією сходинкою на цьому шляху», — прокоментувала віце-президент, регіональний менеджер Visa в Україні та Молдові Світлана Чирва.

Крім того, оголосили учасників, які навчатимуться за лідерською програмою «Створюємо цифрове майбутнє». Вони, зокрема, відвідають інтенсив у Школі публічної політики Маккорта при Джорджтаунському університеті у Вашингтоні, США.

«Для побудови найзручнішої держави у світі — без черг, бюрократії та корупції — Україні потрібні лідери цифрової трансформації. Ми поділяємо амбіцію Мінцифри — підготувати 1 500 CDTO для впровадження реформ як на національному, так і на регіональному рівнях. Оскільки в Україні немає університетів, де би системно готували таких спеціалістів, ми разом із міжнародними партнерами підтримали відкриття CDTO Campus і продовжуватимемо працювати над тим, щоб він відповідав своєму призначенню», — зазначив президент Фонду Східна Європа Віктор Лях.

Проект передбачає змішану систему навчання: учасники можуть відвідувати заняття в Києві в новому просторі CDTO Campus або долучитися дистанційно. На завершення офлайн-модулів студенти отримують доступ до коротких відеолекцій та інтерактивних завдань у спеціальному мобільному застосунку CDTO Campus.

«Ми пишаємося партнерством із CDTO Campus, який є одним із ключових інструментів для прискорення цифрової трансформації в Україні. Наша підтримка передбачає надання технологій Webex для відеоконференцій, що забезпечують ефективне віртуальне спілкування та співпрацю. Крім того, ми активно інтегровані в освітній процес CDTO Campus, де ділимося знаннями про розвиток сучасних технологій та їх роль у подоланні викликів впровадження цифрових платформ в організаціях. Відкриття CDTO Campus є важливим кроком у зміцненні цифрових компетенцій українського державного сектору та успішній реалізації інноваційних сервісів», — зазначив голова Представництва Cisco в Україні Сергій Мартинчук.

Серед лекторів — професіонали з реальним досвідом у цифровій трансформації держсектору та лідери думок у сфері цифровізації. Вони вже втілили успішні проекти та готові ділитися своїми знаннями з наступним поколінням цифрових лідерів. Також міжнародні експерти з провідних навчальних закладів, бізнес-фахівці з топових компаній та профільні державні діячі з усього світу. Серед гостьових спікерів уже були Януш Цешинський, ексміністр цифровізації Польщі, Хані Деканай, генеральна директорка з політики та ефективності уряду Канади, лектори Стенфордського інституту дизайну та інші.

Нагадаємо, у листопаді минулого року Мінцифри представило новий освітній проект для лідерів цифрової трансформації — CDTO Campus. Його мета — забезпечити державу кваліфікованими фахівцями для реалізації цифрових реформ, а також підготувати та підтримати держслужбовців, які працюють у сфері цифрової трансформації.

Стежити за новинами проекту можна на офіційних сторінках CDTO Campus у Facebook, Instagram, Linkedin та Twitter, а також на офіційному сайті проекту.

CDTO Campus втілюється Фондом Східна Європа, фінансується Visa Foundation, Федеральним міністерством економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ) і підтримується Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, у співпраці з Digitality GovTech Centre of Excellence, під патронатом Міністерства цифрової трансформації України. Технологічний партнер простору — компанія Cisco. Коворкінг для GovTech-лідерів створено за підтримки Visa.