Кабінет Міністрів України затвердив Порядок ведення Державного реєстру хімічних речовин. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

У Реєстр вноситимуть інформацію про всі хімічні речовини, які виробляються, імпортуються та надаються на українському ринку в обсягах понад одну тонну на рік. Це не лише ті речовини, які використовуються у промисловості, але і ті, що застосовуються у побуті. Наприклад, у засобах для чищення та фарбах, таких предметах, як одяг, меблі та електроприлади тощо.

Реєстрація таких хімічних речовин є обов'язковою в Україні згідно із Технічним регламентом щодо безпечності хімічної продукції, - пояснює заступник Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олена Крамаренко. Цей документ був схвалений Урядом наприкінці липня поточного року. Ним Україна імплементувала норми відповідного європейського Регламенту REACH.

“Відтак Реєстр стане офіційною відкритою базою даних про хімічні речовини. Кожен зможе знайти в ньому інформацію не лише про виробників, імпортерів чи постачальників, а і про небезпечні властивості хімічної продукції, обсяги надання її на ринок, класифікацію за міжнародними стандартами, можливі ризики та заходи безпеки тощо”, - розповіла Олена Крамаренко.

Державний реєстр хімічних речовин буде створений на ЕкоСистемі https://eco.gov.ua/- єдиній національній екологічній онлайн платформі. Наразі команда Міндовкілля працює над розробкою спеціального модуля ЕкоСистеми - Інформаційної системи забезпечення хімічної безпеки, де і розміщуватиметься Реєстр. Він має запрацювати вже за пів року.