Міністр соціальної політики Оксана Жолнович та представниця Управління верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) Кароліна Ліндхольм Біллінг підписали меморандум, який передбачає тісну співпрацю у царині гуманітарної підтримки громадян, постраждалих внаслідок збройної агресії росії. За домовленістю УВКБ ООН передасть міністерству гуманітарну допомогу першої необхідності для тих українців, які найбільше потребують підтримки. Зокрема, цю допомогу буде спрямовано на підтримку дитячих будинків сімейного типу для облаштування їх необхідними речами, що дасть змогу забезпечити комфортні та безпечні умови проживання дітей у родинному середовищі.

«Ми зробили ще один крок до глибшої та більш системної співпраці з УВКБ ООН. Дякуємо партнерам за підтримку. Це допомагає не просто реагувати на виклики війни, а будувати середовище, де кожна людина, зокрема діти, люди старшого віку, особи з інвалідністю, може жити в безпеці та з гідністю. Ми працюємо над тим, щоб кожен, хто потребує допомоги й догляду, мав змогу отримати їх у своїй громаді. І щоб у найвразливіших груп був дім, навіть якщо довелося залишити рідний. Зараз цю гуманітарну допомогу буде спрямовано на потреби людей, які постраждали внаслідок війни», — наголосила Оксана Жолнович.

За умовами меморандуму, УВКБ ООН доставить гуманітарну допомогу зі своїх складів в Україні до трьох регіональних складів, які визначить Міністерство соціальної політики, у Черкаській, Полтавській та Львівській областях. Подальший розподіл гуманітарної допомоги здійснюватимуть за координації міністерства через регіональні департаменти соціального захисту та центри, що підтримують внутрішньо переміщених людей та інші вразливі групи населення. До складу вантажу входять майже 350 000 ковдр, 150 000 спальних мішків, 70 000 комплектів постільної білизни, 130 000 матраців, 100 000 гігієнічних наборів та інші предмети першої потреби, частину з яких надали УВКБ ООН донори приватного сектору в натуральній формі.

Гуманітарна допомога, яку передає УВКБ ООН, — частина багаторічної співпраці з Міністерством соціальної політики. Партнерство базується на спільному прагненні посилювати підтримку внутрішньо переміщених осіб та інших постраждалих від війни. Ці зобов’язання закріплено у меморандумі про взаєморозуміння, підписаному 2022 року. У межах цієї співпраці наголошено на важливості забезпечення гідних умов життя тих, хто змушений залишати свої домівки через бойові дії.

«Передача цієї допомоги — свідчення нашого сталого партнерства з Міністерством соціальної політики, спрямованого на те, щоб люди, які стали найбільш уразливими через повномасштабне вторгнення росії, своєчасно мали підтримку для задоволення базових потреб з дотриманням гідності й не залишалися наодинці з бідою. Війна триває вже четвертий рік, і потреба в базовій гуманітарній допомозі залишається вкрай гострою.

Завдяки цій передачі ми зміцнюємо спроможність українських інституцій надавати життєво необхідну допомогу тим, хто потребує її найбільше», — додала Кароліна Ліндхольм Біллінг.

Меморандум укладено на три роки з можливістю продовження за взаємною згодою сторін. Нещодавно УВКБ ООН і Міністерство соціальної політики тісно співпрацювали в наданні зимової грошової допомоги — для підтримки вразливих домогосподарств у придбанні твердого палива та покритті інших витрат на опалення. Спільними зусиллями було відремонтовано два санаторії в Полтавській і Львівській областях для забезпечення тимчасовим житлом внутрішньо переміщених людей і надання соціальних послуг.

Джерело:

Міністерство соціальної політики