Державна служба зайнятості повідомляє про нових переможців урядової програми «Власна справа», які подавали заяви на отримання грантів, у період з 3 по 16 лютого 2025 року. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

За підсумками третьої хвилі програми 2025 року 534 підприємців отримають мікрогранти на загальну суму 124 млн грн для започаткування чи розвитку власного бізнесу, що дозволить створити 862 нових робочих місць.

Топ-5 сфер діяльності, в яких переможці здійснюють або планують розпочати свій бізнес:

оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів (36%)

тимчасове розміщення й організація харчування (13%)

переробна промисловість (11%)

надання інших видів послуг (9%)

охорона здоров'я та соціальна допомога (7%)

Серед отримувачів мікрогрантів 58% жінок, 34% чоловіків і 8% юридичні особи. Лідери серед регіонів — це Київщина (14%), Львівщина (13%), Івано-Франківщина (9%), Рівненщина (7%) та Харківщина (7%).

Більшість переможців — 71% — мають вищу освіту, 16% — середню спеціальну (технікум, коледж).

28 молодих людей у віці від 18 до 25 років отримають гранти на суму до 150 тисяч гривень для відкриття власного бізнесу. Ця ініціатива надає можливість реалізувати новаторські бізнес-ідеї у різних секторах. Гранти дозволять покрити витрати на оренду приміщень, закупівлю обладнання та інші необхідні витрати, які сприятимуть успішному запуску бізнесу. З початку програми вересня 2024 року цією підтримкою вже скористалися 165 українців.

За період реалізації програми з 2022 року було надано 24 тисячі мікрогрантів і створено або знаходяться на етапі створення понад 44 тисячі нових робочих місць. Цей процес не лише позитивно впливає на економіку країни, а й стимулює економічну активність на місцевому рівні, сприяючи розвитку інфраструктури, послуг та залученню нових інвестицій.

У рамках ветеранського напрямку програми «Власна справа» маємо 112 переможців. Вони отримають гранти на загальну суму майже 57 млн грн, що дозволить створити 228 нових робочих місць.

Серед переможців 3 хвилі програми 51% є учасниками бойових дій. Переважна більшість — 68% грантоотримувачів мають вищу освіту та 67% є діючими підприємцями. Середній розмір гранту 509 тис. грн.

Від початку дії ветеранського направлення програми (квітень 2023 року) уже понад 1300 українців змогли реалізувати свої бізнес-проекти. У процесі створення понад 2500 нових робочих місць.

Так, 29% грантерів відкрили магазини та майстерні, 15% — виробляють товари, 15% — відкрили кафе або кав’ярні, ще 9% надають послуги.

Нагадуємо, що в рамках програми «Власна справа» від Міністерства економіки України та Державної служби зайнятості, можна отримати мікрогранти до 250 тис. грн на відкриття або розширення бізнесу. До 1 млн грн можуть отримати учасники бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, а також другий з їх подружжя, в рамках ветеранського направлення. Молодь віком до 25 років може отримати грант розміром до 150 тисяч гривень.