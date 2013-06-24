Щоб батьки з малозабезпечених родин, а також родини з дітьми з числа найбільш вразливих ВПО, могли придбати для дітей теплі речі на зиму, у межах комплексного пакета «Зимової підтримки» українських родин, наприкінці 2024 року Мінсоцполітики запровадило нову виплату «Тепла зима». Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

На жаль, через відключення електроенергії у грудні та неможливість нарахувати допомогу через необхідність уточнення даних, частина родин не змогли вчасно отримати виплату.

Щоб забезпечити отримання допомоги всім українцям, які мають на неї право, Уряд прийняв рішення провести донарахування тим, кому допомогу не було виплачено у 2024 році з технічних причин, проте люди мали на неї право.

Таким чином, ще близько 5 тисяч осіб зможуть отримати 6500 гривень фінансової допомоги «Тепла зима».

Нагадуємо, що протягом грудня 2024 року українські родини, які є малозабезпеченими сім'ями з дітьми, або сім'ями-ВПО з дітьми, які отримують виплати на проживання, отримували на кожну дитину до 18 років по 6 500 грн одноразової грошової допомоги. Також допомога нараховувалась особам з інвалідністю І групи з числа внутрішньо переміщених осіб. Завдяки цій ініціативі понад 594 тисячі українців отримали допомогу на суму 3,9 млрд грн.