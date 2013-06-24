27 серпня, Уряд виділив 175,42 млн грн на капітальний ремонт і будівництво укриттів у трьох школах. Це кошти, які Україна отримала в межах урядової підтримки Литви через фандрейзингову платформу UNITED24. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Зокрема, Кабінет Міністрів України затвердив постанову «Про розподіл у 2024 році коштів з рахунка для задоволення потреб освіти і науки, відкритого Міністерством освіти і науки в Національному банку, на забезпечення безпечного освітнього середовища».

84,37 млн грн виділено на будівництво протирадіаційного укриття Біленьківського ліцею «Лідер» (Запорізька область);

78,06 млн грн спрямували на будівництво захисної споруди цивільного захисту в Лозівському ліцеї №12 (Харківська область);

за 12,98 млн грн зроблять капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту Пушкарівського ліцею Верхньодніпровської міської ради (Дніпропетровська область).

Дякуємо за підтримку української освіти уряду Литви і платформі UNITED24. Нагадаємо, це не перші укриття, які будують і ремонтують завдяки цій допомозі. Раніше кошти виділили на три закладиосвіти в Одеській, Дніпропетровській і Сумській області.