Новий формат творчої співпраці започаткували майстри театральної сцени Сумщини — колектив Сумського обласного академічного театру драми та музичної комедії ім. М. Щепкіна.
Днями завершився тиждень театральної дружби, в межах якого відбувся обмін гастролями двох колективів: сумських щепкінців і Кам’янського академічного музично-драматичного театру імені Лесі Українки Дніпропетровської області.
Як розповів директор сумського театру заслужений діяч мистецтв Микола Юдін, сумчани запропонували глядачам Кам’янського вистави «Хто винен?», «Подкольосін» та «Бешкетниця Пеппі», які отримали бурхливі схвальні оплески глядачів. Так само тепло і прихильно оцінили сумчани роботи кам’янських майстрів сцени: «Тартюф», «Золоте курча» та «Любов-любов, або Як ми попали».
Чудовий результат театрального тижня надихнув сумчан на нові гастролі. Тож найближчим часом щепкінці відвідають Львів і Київ, де презентують краще із власного сценічного доробку.
А на початку квітня наступного року на них чекатимуть учасники 9-го фестивалю театрального мистецтва «В гостях у Гоголя», що відбудеться на сцені Полтавського обласного академічного українського музично-драматичного театру ім. М. Гоголя. Там щепкінці покажуть знамениту гоголівську «Шинель» — одну з найпопулярніших вистав їхнього репертуару. Тож тиждень театральної дружби хоч і завершився, творча співпраця триває.